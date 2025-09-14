Em dia de estreia do SS, João Monteiro deixa mensagem a Cristina Ferreira. E ela reage de forma única

Cristina Ferreira prepara-se para abraçar um novo desafio profissional este domingo, dia em que estreia a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

Num dia tão importante, o namorado, João Monteiro, não deixou de lhe deixar uma mensagem especial, partilhando - nas stories do Instagram - uma fotografia de Cristina no mar da Ericeira, com a legenda: «Go, go, go (vai)».

A diretora de entretenimento e ficção da TVI não tardou em reagir a esta mensagem com uma declaração única e apaixonada: «Meu amor», escreveu Cristina Ferreira ao republicar a partilha de João Monteiro nas suas redes sociais.

O maior segredo de Cristina Ferreira

A poucas horas de se estrear na apresentação do novo Secret Story, Cristina Ferreira revelou «o maior segredo» da sua vida, que o vai surpreender por ser tão simples, mas carregado de significado.

«O meu maior segredo», escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma storie, que partilhou na sua página de Instagram, onde mostra a praia da Ericeira, o seu refúgio, perto de onde mora, na Malveira.

Resumimos agora tudo o que já se sabe sobre a nova edição:

Data da estreia: 14 de setembro, domingo

Apresentação: Cristina Ferreira nas galas de domingo

Prémio: 250 mil euros, o maior de sempre

Casa: cenários renovados e espaços inéditos - Sala de Confrontos; Um recanto no jardim especial

Concorrentes: fortes, ambiciosos e determinados

Segredos: Inconfessáveis e inesperados

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

Prepare-se para mergulhar num jogo onde só os mais fortes resistem. Uma nova era do Secret Story começa agora e nada será como antes!