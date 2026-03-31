Entrou com o irmão no Secret Story, mas foi cá fora que se apaixonou: A mulher que conquistou João Moreira

Conhecido do grande público desde a sua participação em Secret Story 7, João Moreira tem uma história que continua a despertar curiosidade — dentro e fora da casa mais vigiada do País.

João entrou no reality show ao lado do irmão, Pedro Moreira, numa dupla que rapidamente chamou a atenção dos espectadores. A ligação entre os dois e o segredo que partilhavam marcaram a sua passagem pelo programa, tornando-os numa das participações mais memoráveis da edição.

Mas, se foi na televisão que ganhou notoriedade, foi cá fora que João Moreira encontrou algo ainda mais especial: o amor. Longe das câmaras e do jogo, o ex-concorrente acabou por se apaixonar por Mafalda Nunes — a mulher que, agora, tem conquistado também os seguidores nas redes sociais.

As mais recentes imagens partilhadas pelo casal mostram precisamente isso: João surge visivelmente apaixonado, revelando um lado mais íntimo que não foi tão evidente durante a sua participação no programa.

Apesar de manter alguma discrição, o ex-concorrente tem deixado escapar pequenos momentos desta nova fase, que parecem confirmar que está a viver um capítulo particularmente feliz da sua vida. Já Mafalda Nunes, ainda pouco conhecida do grande público, começa agora a ganhar destaque — precisamente pelas imagens que mostram a forte ligação entre ambos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais apaixonadas de João Moreira e Mafalda Nunes.