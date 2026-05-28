Venceu uma Casa dos Segredos e está ligado a uma famosa atriz. 14 anos depois, alcança um grande feito

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João Mota ficou conhecido depois de vencer a Casa dos Segredos, viveu um mediático romance e agora celebra uma nova fase da vida marcada pela escrita e pela vida académica.

Foi um dos rostos mais acarinhados da televisão portuguesa e conquistou milhares de fãs depois de vencer a segunda edição da Casa dos Segredos. Anos depois de ter levado para casa o prémio final do reality show da TVI, João Mota continua a dar cartas… mas agora numa área completamente diferente.

O antigo concorrente e vencedor acaba de lançar o livro “Tudo o que nunca te disse, meu amor”, um novo projeto que marca mais uma etapa na sua vida profissional. Para além da escrita, João Mota tem também apostado em workshops de escrita criativa, mostrando o seu lado mais poético e inspirador.

Mas as novidades não ficam por aqui. O ex-vencedor celebrou recentemente a conclusão do curso de Psicologia, partilhando um emotivo desabafo nas redes sociais.

“Psicologia ♥️ um dos capítulos mais bonitos da minha vida… recomecei porque quis aprender sobre como as pessoas podem tornar-se mais felizes”, escreveu, e assumiu o orgulho nesta nova fase. João Mota agradeceu ainda aos colegas, professores, amigos e família pelo apoio ao longo dos últimos três anos.

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“O primeiro passo, mas sem dúvida o mais importante”, acrescentou, revelando que o sonho está longe de terminar.

Recorde-se que João Mota também esteve durante vários anos numa relação com a atriz Mariana Monteiro. O namoro chegou ao fim em agosto de 2019, depois de uma das relações mais mediáticas do mundo da televisão portuguesa.

Percorra a galeria de imagens que preparámos para si.

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