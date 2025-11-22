Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Os dias que antecederam o lançamento do videoclipe de Bruna foram marcados por intensa especulação, sobretudo porque levantaram uma grande dúvida entre os fãs: estarão Jéssica Vieira e João Oliveira juntos? A estreia de «O amor nunca morre», no passado dia 20 de novembro, veio esclarecer todas as questões.

Tudo começou quando Jéssica Vieira e João Oliveira publicaram uma fotografia onde surgem em clima de grande cumplicidade e paixão, levantando de imediato dúvidas sobre a natureza da sua relação. A verdade é que a imagem pertencia a um dos momentos do videoclipe da cantora Bruna.

O vídeo ilustra uma história de amor entre dois jovens que se conhecem no universo da aviação. João pede Jéssica ‘em namoro’ e chegam mesmo ’a casar’, mas tudo termina com um desfecho trágico.

Muitas foram as reações nas redes sociais que destacaram a qualidade da música, da produção e dos atores: «Que produção incrível, parabéns Bruna ficou top! E os atores estão incríveis», «Está tudo lindíssimo desde a música às "personagens", o videoclipe. Amoooo», «Parabéns está lindíssimo amei», podem ler-se nos comentários.