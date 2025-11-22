Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Ao Minuto

18:55
Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve» - Big Brother
02:09

18:42
Fechado no quarto, Pedro Jorge e Marisa trocam beijos e declarações de amor - Big Brother
01:59

18:07
Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito» - Big Brother
04:28

18:07
Quase a serem apanhados? Pedro Jorge e Marisa aos beijos na casa de banho - Big Brother
02:00

18:01
O que acontece à noite? Bruna dorme mal por causa de Fábio e Liliana - Big Brother
02:22

17:56
Discussão feroz! Ana e Marisa Susana vivem clima tenso na casa: «Pareces uma tolinha à procura de atenção» - Big Brother
03:53

17:50
Fábio fala sobre Zé e diz a Liliana o que deve fazer quando sair do Secret Story - Big Brother
03:12

17:45
Marisa Susana e Liliana cortam a casaca aos colegas forte e feio - Big Brother
04:42

17:27
Ana e Marisa Susana numa intensa discussão: «Está completamente perdida» - Big Brother
03:00

17:23
Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Queres arranjar uma discussão que não existe» - Big Brother
02:41

16:16
Hilariante: Liliana e Fábio iniciam batalha de farinha e arrastam concorrentes - Big Brother
02:23

15:33
Da cozinha para a pista! Concorrentes transformam desafio culinário em festa épica - Big Brother
04:57

14:56
Marisa Susana lança farpas afiadas a Pedro: «Fizeste para aparecer» - Big Brother
02:58

14:28
Eles já não se largam! Liliana e Fábio em clima de paixão na cozinha - Big Brother
01:24

14:16
Amigos de costas voltadas? Marisa deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Leandro - Big Brother
06:32

13:58
Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos» - Big Brother
02:53

13:31
Furioso, Pedro vira as costas a Marisa: «Foi para isto? Fala para aí sozinha» - Big Brother
02:21

13:28
Marisa faz ameaça a Pedro: «Vê lá se queres que te ponha as malas à porta» - Big Brother
03:44

13:28
«Estás triste por não lhe dar um abraço?»: Marisa faz cena de ciúmes a Pedro - Big Brother
03:44

13:23
Liliana e Fábio dançam agarradinhos e trocam beijos apaixonados - Big Brother
00:44

12:37
«Não te quero perder!»: entre beijos apaixonados, Marisa declara-se a Pedro - Big Brother
01:32

12:33
Juras de amor e beijos prolongados. Pedro e Marisa não se largam: «Amo-te, és o meu orgulho» - Big Brother
00:56

12:28
O que aconteceu durante a noite? Marisa perdida de desejo por Pedro: «Ontem deixaste-me maluca» - Big Brother
04:00

12:10
Pedro rouba beijo a Marisa à descarada: «Andas a testar, andas a viver no limite» - Big Brother
01:04

12:03
Alto risco! Pedro e Marisa têm conversa privada e comprometedora e quase são apanhados - Big Brother
02:33

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

  • Secret Story
  • Há 1h e 3min
Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira - Big Brother
Jéssica Vieira e João Oliveira participam no videoclipe de Bruna

Jéssica Vieira e João Oliveira geraram reações nas redes sociais, depois de uma publicação em que surgem juntos e cúmplices. O videoclipe de Bruna revelou a verdade.

Os dias que antecederam o lançamento do videoclipe de Bruna foram marcados por intensa especulação, sobretudo porque levantaram uma grande dúvida entre os fãs: estarão Jéssica Vieira e João Oliveira juntos? A estreia de «O amor nunca morre», no passado dia 20 de novembro, veio esclarecer todas as questões.

Tudo começou quando Jéssica Vieira e João Oliveira publicaram uma fotografia onde surgem em clima de grande cumplicidade e paixão, levantando de imediato dúvidas sobre a natureza da sua relação. A verdade é que a imagem pertencia a um dos momentos do videoclipe da cantora Bruna.

O vídeo ilustra uma história de amor entre dois jovens que se conhecem no universo da aviação. João pede Jéssica ‘em namoro’ e chegam mesmo ’a casar’, mas tudo termina com um desfecho trágico.

Muitas foram as reações nas redes sociais que destacaram a qualidade da música, da produção e dos atores: «Que produção incrível, parabéns Bruna ficou top! E os atores estão incríveis», «Está tudo lindíssimo desde a música às "personagens", o videoclipe. Amoooo», «Parabéns está lindíssimo amei», podem ler-se nos comentários.

Veja aqui o videoclipe: 

 

Temas: João Oliveira Bruna Jéssica Vieira

