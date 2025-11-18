Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

Ao Minuto

22:35
Segredo em risco: Pedro e Marisa continuam a lançar farpas um ao outro à frente de todos - Big Brother
02:25

Segredo em risco: Pedro e Marisa continuam a lançar farpas um ao outro à frente de todos

22:27
Marisa fala nas costas de Pedro... Com Liliana! «Farta-se de te criticar...» - Big Brother
02:47

Marisa fala nas costas de Pedro... Com Liliana! «Farta-se de te criticar...»

22:23
Marisa Susana cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro: «Casal verdadeiro, só pode» - Big Brother
01:03

Marisa Susana cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro: «Casal verdadeiro, só pode»

22:15
Pedro Jorge confessa já ter visto uma postura diferente de Marisa cá fora: «Ela olhar para mim com aquela cara de raiva...» - Big Brother
07:04

Pedro Jorge confessa já ter visto uma postura diferente de Marisa cá fora: «Ela olhar para mim com aquela cara de raiva...»

22:09
Depois de desentendimento com Pedro, Bruno defende Marisa. Veja a reação de Pedro - Big Brother
01:59

Depois de desentendimento com Pedro, Bruno defende Marisa. Veja a reação de Pedro

22:08
Liliana incrédula com postura de Marisa: «É descabido» - Big Brother
06:52

Liliana incrédula com postura de Marisa: «É descabido»

22:03
Tensão no Especial! Ana e Inês pegam-se perante todos: «Foste muito mentirosa comigo» - Big Brother
02:37

Tensão no Especial! Ana e Inês pegam-se perante todos: «Foste muito mentirosa comigo»

22:00
Liliana e Dylan trocam farpas em pleno direto: «Não acredito em nenhuma palavra» - Big Brother
09:07

Liliana e Dylan trocam farpas em pleno direto: «Não acredito em nenhuma palavra»

21:23
Marisa atira a Pedro Jorge: «Só precisas quando te convém» - Big Brother
05:07

Marisa atira a Pedro Jorge: «Só precisas quando te convém»

21:16
Ana revela comentário chocante de Inês: «Virou-se para mim e disse...» - Big Brother
04:15

Ana revela comentário chocante de Inês: «Virou-se para mim e disse...»

19:54
Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna» - Big Brother
05:14

Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna»

19:53
Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente - Big Brother
02:07

Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente

19:50
Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico - Big Brother
04:32

Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico

19:32
Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço» - Big Brother
03:23

Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»

19:22
Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir - Big Brother
05:27

Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir

18:52
Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo - Big Brother
04:08

Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo

18:44
Revolta de Marisa levanta suspeitas. Liliana mais perto que nunca: «Não sei se eles têm um segredo em comum» - Big Brother
05:21

Revolta de Marisa levanta suspeitas. Liliana mais perto que nunca: «Não sei se eles têm um segredo em comum»

18:31
Ciúmes e suspeitas: Marisa testa lealdade de Marisa Susana. Veja o que aconteceu - Big Brother
04:37

Ciúmes e suspeitas: Marisa testa lealdade de Marisa Susana. Veja o que aconteceu

18:24
Leandro comenta atitude de Dylan: «Mostra muita coisa...» - Big Brother
03:25

Leandro comenta atitude de Dylan: «Mostra muita coisa...»

18:19
Botão dos segredos revela pista sobre casamento cancelado e agita a casa - Big Brother
02:43

Botão dos segredos revela pista sobre casamento cancelado e agita a casa

18:08
Revoltada, Marisa fala mal de Pedro Jorge a Bruno e Inês - Big Brother
01:19

Revoltada, Marisa fala mal de Pedro Jorge a Bruno e Inês

18:03
Pedro Jorge e Marisa novamente em confronto: «Para mim é falsidade o que tu fazes» - Big Brother
02:00

Pedro Jorge e Marisa novamente em confronto: «Para mim é falsidade o que tu fazes»

17:48
Um momento difícil: Concorrentes fazem dinâmica que deixou um ambiente pesado na casa - Big Brother
46:57

Um momento difícil: Concorrentes fazem dinâmica que deixou um ambiente pesado na casa

17:32
Marisa de rastos depois de uma dinâmica. E não foi Pedro Jorge a consolá-la - Big Brother
07:08

Marisa de rastos depois de uma dinâmica. E não foi Pedro Jorge a consolá-la

17:31
Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto» - Big Brother
11:43

Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro

  • Secret Story
  • Ontem às 23:41
Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro - Big Brother

Os ex-concorrentes do Big Brother Verão assumem cumplicidade e possível namoro.

As redes sociais estão ao rubro com uma nova partilha de João Oliveira. O ex-concorrente do Big Brother 2024 e do Big Brother Verão, partilhou uma fotografia na qual surge muito íntimo de Jéssica Vieira, vencedora do reality de verão. Agora surgem os rumores de que os dois poderão estar a viver um romance.

Recorde-se de que João Oliveira já manteve uma relação com Carolina Nunes, que conheceu na edição de 2024 do formato. Já Jéssica, envolveu-se com Afonso Leitão, no Secret Story 8. Ambos solteiros, agora poderão ter cruzado caminhos para que se inicie uma nova história de amor.

A imagem pode ser apenas alusiva ao novo videoclipe da cantora Bruna, do qual ambos os ex-concorrentes fazem parte. Com estreia marcada para breve. Ainda assim, a partilha feita por João, com um coração branco, deixa espaço para suspeitas.

Fonte: Instagram

A grande vencedora do Big Brother Verão, Jéssica Vieira, marcou presença no programa Dois às 10. Visivelmente emocionada, a jovem partilhou como tem vivido os dias após a vitória e fez várias revelações sobre a sua passagem pela casa mais vigiada do país.

«Ganhei eu e quem gostava de mim, ganhámos todos», começou por afirmar, garantindo que nunca esperava sair como vencedora. «Lá dentro jamais imaginava que tinha este amor todo. Sempre achei até ao fim que seria a Catarina Miranda a ganhar», confessou. Questionada por Cristina Ferreira sobre a confiança da rival, Jéssica foi clara: «Sim, a certeza dela era a minha incerteza».

A apresentadora confrontou ainda a vencedora com as opiniões cá fora, mas Jéssica respondeu sem rodeios: «Eu ganhei porque se identificaram comigo de alguma forma. É a minha vitória, não é a derrota de alguém. Não estou em braço de ferro com a Catarina». A jovem acrescentou ainda: «Eu não pus ninguém na nossa contracena, era só eu e a Catarina».

Jéssica também reagiu à alcunha de “sofrida” que lhe foi atribuída: «Quem não chora na vida? Só não tem 300 câmaras apontadas». Sobre o ex-namorado, com quem partilhou o programa, foi igualmente transparente: «Ele não me protegeu, protegeu-se a ele. Não me revia em muitas atitudes dele».

A vencedora aproveitou ainda para comentar a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Tu caíste no teu jogo, estás apaixonada pelo Afonso. Não é fácil gerir, entrei ali com o meu ex-namorado. Cá fora também chorei muitas vezes, só não tinha câmaras apontadas para mim».

Recordando momentos mais duros, Jéssica admitiu que percebeu ainda dentro da casa que não queria manter a relação: «Sabia que não o queria mais enquanto namorado... cá fora não via». Sobre Catarina, atirou: «Ela picava-me propositadamente. Quero que o Afonso seja muito feliz... não quero mais nenhuma conversa, não me faz sentido nenhum».

Num dos momentos mais emocionantes da entrevista, Jéssica foi surpreendida pela mãe, que destacou a ligação da filha à família: «É uma cuidadora dos irmãos, é uma mini mãe». A progenitora falou ainda sobre a relação com Afonso: «A Jéssica é mulher de mais, o Afonso é menino de mais».

Já sobre o futuro e os 30 mil euros do prémio, Jéssica revelou que pretende investir no seu futuro: «Quero trabalhar muito e dar entrada numa casa. Estou a viver um sonho».

