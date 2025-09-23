Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet

João Paulo Mantovani, apresentador, modelo e ex-concorrente do reality-show brasileiro 'A Fazenda', morreu na madrugada de sábado para domingo, num acidente de mota na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no Brasil.

A informação foi avançada pela imprensa brasileira e está a chocar o País e o mundo pela forma trágica como tudo aconteceu e pela morte de João Paulo Mantovani aos 46 anos.

Segundo a mesma imprensa, o ex-concorrente morreu ao cair da mota e ser atropelada por um camião de limpeza urbana que passava no local.

«De acordo com informações iniciais da 1ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia de Trânsito, Mantovani trafegava em sua Harley Davidson quando teria perdido o equilíbrio. Por conta do impacto, o modelo foi arremessado alguns metros à frente e atingido pelo camião», lê-se numa publicação da imprensa brasileira.

João Paulo Mantovani participou na oitava temporada do reality show da "A Fazenda", em 2015, e "Power Couple Brasil 5", em 2021. Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens do ex-concorrente.