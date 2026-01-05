João Ricardo não poupa críticas a recrutas da Primeira Companhia: «Faz-vos ridículos»

João Ricardo recorreu às redes sociais para reagir a algumas declarações que ouviu por parte de concorrentes da Primeira Companhia. O ex-concorrente do “Secret Story” não escondeu o incómodo e deixou uma reflexão dura sobre a forma como alguns participantes encaram os reality shows.

Na publicação, começou por recordar que todos os concorrentes aceitaram exatamente o mesmo tipo de exposição. «Entraram num reality show, com câmaras 24 horas, microfones, edição, narrativa e contrato assinado. E mesmo assim acharam que podiam apontar o dedo a alguém por vir do “Secret Story” ou “Big Brother”, como se isso fosse um defeito de caráter», escreveu.

João Ricardo criticou ainda frases ouvidas dentro do jogo, considerando que não diferenciam ninguém: «Usar frases como “aqui não é a Malveira, aqui é Bucelas” não vos faz especiais, faz-vos ridículos», afirmou, acrescentando que «a verdade é simples e desconfortável: vocês estão exatamente no mesmo sítio que dizem desprezar».

Para o ex-concorrente, o cenário pode mudar, mas a essência mantém-se: «Televisão. Reality show. Jogo. Personagem. Exposição. O cenário muda. O ego é o mesmo», escreveu, defendendo que quem ataca o percurso dos outros «não está a afirmar identidade nenhuma» e está apenas a mostrar «medo de ser confundido, medo de não ser diferente, medo de não ser relevante sem descer alguém».

Na mesma reflexão, João Ricardo foi perentório ao afastar qualquer hierarquia entre formatos: «Não existem reality shows nobres e reality shows menores. Existem pessoas que aguentam a exposição e pessoas que precisam de criar hierarquias imaginárias para dormir melhor à noite», sublinhou.

Na parte final do texto, deixou um recado direto aos concorrentes da “1.ª Companhia”. «Se não queriam ser associados a realities, havia uma escolha óbvia: não aceitavam o convite. Não entravam. Não assinavam. Não apareciam», escreveu, criticando o que considera ser uma tentativa de superioridade moral dentro do jogo.

«Agora, já dentro do jogo, tentar vestir superioridade moral é só isso, um disfarce mal feito por insegurança. Aqui não há elite. Há concorrentes», reforçou, acrescentando que «quem precisa de diminuir o passado dos outros é porque ainda não conseguiu construir nada que se aguente sozinho».

João Ricardo terminou com uma mensagem clara e sem rodeios: «Entrar num reality show e fingir que não é um reality show não é superioridade, é medo de se ver ao espelho».

Fonte: instagram