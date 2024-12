Inédito! A revolta de João Ricardo no confessionário por causa da história da água: «Isto é grave?»

João Ricardo revoltado no confessionário após as imagens da água: «Isto é grave? É um drama, podia se ter afogado!»

João Ricardo revolta-se no Secret Story: Após ser confrontado por mandar água a Diogo Alexandre, o concorrente mostrou indignação no confessionário.

O concorrente ironizou sobre o incidente e considerou exagerado o drama em torno de uma brincadeira.

Em conversa com Maycon, João admitiu ter pensado em mandar água diretamente à cara de Diogo, mas justificou o gesto como uma "brincadeira". João Ricardo não calou a revolta por ter sido chamado a atenção depois de ter mandado água a Diogo Alexandre. No confessionário, o concorrente falou com a Voz e mostrou-se muito indignado, após o Especial.

«Não percebi isto que se passou, primeiro levo uma dura por causa de uma xícara de água. Faz-me uma confusão, eu sou assim tão burro?», disse João Ricardo.

O concorrente acrescentou: «Não consigo perceber o que é que eu fiz que possa ter feito algo como se eu fosse o gajo mais agressivo do mundo. Grave? Isto é grave? Então olha muito bem… Ai é um drama, ele podia ter-se afogado. Por amor de Deus!», ironizou.

«A minha sanidade mental deve estar a ficar tão afetada que eu não consigo ver uma coisa tão óbvia e não consigo dizer ‘desculpa, estive mesmo mal’», sublinhou João Ricardo.

No jardim, em conversa com Maycon, João atirou: «Querem fazer um melodrama como se eu tivesse agredido alguém e garanto-te que me passou pela cabeça agarrar na chávena e dar-lhe na cara com a água, mas pensei ‘isso é uma estupidez muito grande’ e mandei para o ar. Brincadeira».

Recorde o que está na origem disto:

Durante uma conversa na cozinha no decorrer de uma dinâmica, João Ricardo decidiu despejar água em cima de Diogo Alexandre, molhando-o várias vezes. Esta atitude provocou uma reação controlada por parte de Diogo Alexandre porém o ambiente ficou tenso. «Dar dicas a pessoas pequeninas dá suor».

O clima de desconforto intensificou-se quando, após o incidente, Diogo Alexandre disse a João Ricardo: «Quase te deu um passaporte para o olho da rua». As palavras de Diogo não passaram despercebidas. Mais tarde, João Ricardo mostrou-se visivelmente irritado, classificando o rival de «zero». «Ele sozinho não consegue fazer nada».

Após o incidente, ambos os concorrentes tiveram uma breve conversa na cozinha, onde João Ricardo voltou a dirigir críticas a Diogo Alexandre: «Já chega de vitimismo e sonsice!».

Gonçalo, Marcelo e Rita condenaram a atitude de João Ricardo. Marcelo, comentou: «Se estivesse no lugar do Diogo armava logo barraca!» demonstrando, assim, que, na sua opinião, a situação merecia uma reação mais intensa e marcante por parte de Diogo Alexandre.

Especial com muitos confrontos que aumentaram a tensão:

Depois do sucedido, no Especial de quinta-feira Cristina Ferreira mostrou as imagens de tudo o que se passou a propósito desta situação e confrontou depois os concorrentes. Quem não se mostrou muito satisfeito foi mesmo João Ricardo, que não manifestou qualquer arrependimento pela sua atitude.

«Achou graça aos foguetões, João?», questionou Cristina Ferreira. «Achei graça porque o Diogo estava ali a dar a sua perspetiva e os seus conselhos de como é que se chega à final e eu fiquei tão entusiasmado que mandei foguetes para o ar», respondeu o concorrente.

Depois, a apresentadora dirigiu-se a Diogo e perguntou se ele tinha gostado dos foguetes: «Eu não estava à espera e ali no momento não sabia como reagir, não sabia se aquilo já era uma forma de ele dizer que somos amigos, que queria brincar comigo», afirmou Diogo.

«Acredito que tem mais aí que tu não me queres dizer. Não foi só, de um momento para o outro, deu-te um pancada e foguetes. Fiquei um pouco sem reação e segui a minha vidinha e fui continuar a fazer o que queria. Não sei qual foi o teu real objetivo, como é óbvio não foi mandar foguetes nenhuns, até pensei 'será que isto é missão?», acrescentou.

João Ricardo ironizou a situação: «Ainda temi porque te podias afogar» e Diogo Alexandre criticou: «Foi uma atitude meio tonta». João ripostou: «Eu estou de consciência tranquila, falaste em final, falaste em foguetes e eu estou desejoso de ver os foguetes aqui dentro desta casa».

Cristina Ferreira voltou a confrontar João Ricardo: «Gostava que o Diogo tivesse lançado os foguetes?». João respondeu: «Se ele quisesse só tinha de aceitar» e a apresentadora reagiu: «Porque é uma coisa normalíssima...» e o concorrente assentiu.

Neste momento outros colegas foram chamados a opinar sobre a situação. Gonçalo disse que achou «tudo menos normal» e criticou João Ricardo: «Se fosse comigo não ia gostar, se o João pedisse desculpa ficaria tudo bem, mas ele não consegue perceber que não é uma brincadeira para se ter (...) não tem intimidade, não achei piada».

Heitor também comentou: «Se houvesse alguma proximidade entre o João e o Diogo podia haver uma brincadeira, tendo em conta que eles não se dão bem aqui na casa, percebo que o Diogo não tenha gostado nada da situação».

Rita também se manifestou: «Não achei normal, não acho que seja uma atitude bonita. Acho que há outras formas de dar a volta à dinâmica do que atirar assim com água». E Marcelo elogiou Diogo: «Queria gabar a atitude de manter a calma e não reagir».

Depois Cristina Ferreira questionou João: «Já que estávamos a falar de passaportes e final, estava a precisar de algum protagonismo?». João reagiu incomodado: «Quem eu? Eu não, o Diogo é que veio ter comigo e estava-me a dar alguns conselhos e eu mandei foguetes ao ar e foi aquela a minha atitude».

«Mas sabe que quando se mandam foguetes ao ar nós devemos saber como é que estão as condições do terreno, não se pode mandar foguetes assim indiscriminadamente», disse Cristina Ferreira. «Sei, eu não tenho secalhar licença para mandar foguetes, quis ser artista e mandar foguetes para o ar», respondeu João em tom sarcástico.

Após mais algumas reações e criticas à atitude de João Ricardo, a Voz fez um comunicado: «Viver a experiência do Secret Story acarreta inúmeros desafios, não há dúvidas. Saber lidar com quem nos rodeia é o norte que nunca devemos perder», disse.

«Perante as diferentes personalidades, formas de estar, modos de agir e de reagir é fundamental não passarmos os limites. Sabemos que não devemos fazer aos outros o que não gostamos que nos façam a nós. Há brincadeiras que não podemos evitar, porque facilmente podem escalar e ganhar outras proporções, conduzindo a consequências indesejáveis para todos. Disse», acrescentou o soberano.

Também Cristina Ferreira quis deixar uma mensagem final: «Não se esqueçam de uma coisa: eu só brinco com quem quer brincar comigo, o resto será sempre uma conversa séria».