Novo amor à vista? João Ricardo responde a Cláudio Ramos e deixa pista: «Nos corredores da TVI…»

João Ricardo esteve presente no programa Dois às 10 e acabou por protagonizar um momento descontraído ao lado de Cláudio Ramos, Rita Almeida e Ana Cristina, marcado por provocações e possíveis pistas sobre a sua vida amorosa.

Durante a conversa, o apresentador lançou uma curiosa afirmação que apanhou o convidado de surpresa: «Está apaixonado, ouvi dizer.» João Ricardo reagiu com boa disposição e não negou totalmente a possibilidade, admitindo: «Apaixono-me facilmente.»

A troca de palavras não ficou por aqui. Cláudio Ramos quis saber mais e insistiu: «Por quem agora?». Perante a pergunta direta, João Ricardo manteve o mistério, mas deixou uma resposta que rapidamente despertou curiosidade: «Na rua… olha, nos corredores da TVI.»

A reação arrancou risos em estúdio e deixou no ar a dúvida sobre se existe, de facto, alguém especial na vida do comentador e se essa pessoa poderá até fazer parte do universo da estação.

Veja o momento: