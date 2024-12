Exclusivo! O jantar de natal com amigos de João Ricardo deu que falar: «Não estávamos à espera que ele entrasse...»

Exclusivo: Amigos de João Ricardo revelaram o lado emotivo do concorrente num jantar de Natal: Entre confidências e orgulho, destacaram a sua forte hipótese de vencer o Secret Story.

Em exclusivo para o Extra do Secret Story, o repórter Sérgio Ferreira acompanhou um jantar de Natal especial organizado pelos amigos de João Ricardo. Entre conversas animadas e recordações, o grupo partilhou opiniões sobre a participação do concorrente no na casa do Secret Story, num momento recheado de confidências.

João Ricardo, embora fisicamente ausente, marcou presença de forma inesperada... Sérgio Ferreira começou por questionar um dos amigos sobre o percurso de João Ricardo no programa. A resposta não deixou dúvidas quanto à surpresa do grupo: «Não estávamos à espera que ele entrasse no programa, quanto mais chegar ao Natal!» Apesar da imagem que João Ricardo transmite na casa, descrita como «agressiva» por alguns, os amigos foram rápidos a desmentir essa ideia: «Ele é uma pessoa muito emotiva, muito mais do que parece.»

Habituados a ver futebol e a conviver de forma descontraída, os amigos revelaram o quanto se orgulham do impacto de João Ricardo no Secret Story. Quando questionados sobre a possibilidade de o concorrente chegar à final, a opinião foi geral: «Tem fortes hipóteses de ganhar. Não há uma pessoa que se destaque mais do que ele. O João tem mexido muito com a casa!»

O jantar, que misturou a nostalgia do convívio habitual com a emoção de ver o amigo na casa, trouxe ainda mais apoio e força para João Ricardo. Enquanto o Natal se aproxima, o concorrente continua a dar que falar no programa, mantendo viva a esperança de conquistar o prémio final no olhar dos amigos.