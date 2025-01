Vai desistir? João Ricardo chora compulsivamente durante a gala e acusa cansaço: «É grave. Estou cansado e...»

João Ricardo desaba a chorar em direto e assume «cansaço extremo». O concorrente do Secret Story - Desafio Final, não conteve as lágrimas ao revelar sentir-se fora de si nesta ediçãio, dado que saiu de um reality show recentemente - o Secret Story 8. Comovido, o concorrente recebeu apoio dos colegas.

Durante a gala, João Ricardo assistiu imagens que o deixaram em baixo. Ao ver palavras proferidas pelo próprio, o concorrente afirmou sentir-se mal por não se conseguir lembrar de tudo o que disse, e que magoou colegas como Daniela Santos: «Há coisas que faço aqui dentro que não me recordo».

«É grave. Estou cansado. Tem sido complicado para mim»

Visivelmente emocionado, continuou: «Se há coisa que me era apontado enquanto jogador é que eu tinha boa memória e eu não me recordei disto. Não sei em que contexto disse. Não é fácil porque estive 5 dias aí fora e estive aqui fechado 4 meses».

Sobre a hipótese de desistir, João Ricardo negou e explicou o que sente já no confessionário: «Estou bem, efetivamente cansado. O cansaço é evidente mas aquilo que me faz querer continuar aqui é o apoio que tenho sentido aqui de toda a equipa de produção. Enquanto eu me sentir bem e me disserem que estou bem, eu hei-de continuar aqui a fazer acontecer. A descarga emocional que tive foi o que eu disse na sala. Deixa-me triste».