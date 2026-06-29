João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

Depois de conquistar o segundo lugar no Secret Story – Desafio Final, João Ricardo regressou à vida fora da casa e acabou por deparar-se com uma realidade que não esperava. Entre o carinho recebido de muitos fãs, houve também coisas que o deixaram «estupefacto».

O ex-concorrente esteve esta segunda-feira no programa Dois às 10, da TVI, onde fez um balanço da sua participação e confessou que ficou incrédulo ao perceber algumas das críticas que surgiram enquanto estava isolado no reality show.

Sem esconder a surpresa, João Ricardo garantiu que continua sem compreender algumas das acusações que lhe foram apontadas durante a sua permanência no programa.

«Vou-te ser sincero. Não percebo de onde vêm estas mentes a dizer que o João Ricardo teve colinho (...) Fiquei estupefacto com algumas coisas que foram ditas, que eu não vi mas que me disseram», afirmou.

O ex-concorrente revelou ainda que algumas dessas declarações partiram de pessoas que fazem parte do seu círculo mais próximo, algo que acabou por o marcar.

«Pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, mas não me posso agarrar ao mal, mas sim ao bom», acrescentou, sublinhando que prefere valorizar o apoio que recebeu ao longo da aventura.

Apesar do choque inicial, João Ricardo garante que guarda sobretudo as memórias positivas da experiência. O segundo lugar conquistado no Secret Story – Desafio Final e o carinho demonstrado por muitos espectadores são, para o ex-concorrente, motivos suficientes para olhar para o futuro com otimismo.

Agora, terminado o reality show, João Ricardo continua focado nos novos projetos e determinado em seguir em frente, deixando para trás as polémicas que encontrou quando regressou ao mundo real.