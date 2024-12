Inconsolável: João Ricardo diz adeus ao Secret Story em lágrimas e sem palavras: «Não consigo falar...»

João Ricardo é primeiro concorrente expulso da noite de hoje do Secret Story e acaba em lágrimas, incapaz de conter a emoção na despedida.

Na gala desta noite do Secret Story – Casa dos Segredos, João Ricardo foi o concorrente menos votado pelo público e deixou a competição, a poucos dias da grande final. João Ricardo em lágrimas e sem palavras após o momento da expulsão.

A saída de João foi marcada pela sua grande emoção. Quando Cristina Ferreira anunciou o seu nome como o expulso, o concorrente não conseguiu conter as lágrimas e pediu para não se pronunciar no momento: «Não consigo falar, podemos falar aí no estúdio?», perguntou a chorar. João Ricardo saiu da casa do Secret Story apressadamente, quase sem se despedir dos colegas.

Os restantes concorrentes ficaram visivelmente abalados, e demonstraram apoio ao colega: «Estamos contigo lá fora», disseram, enquanto João Ricardo chorava, ainda tomado pela emoção do momento.