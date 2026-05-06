Depois de Sara, João Ricardo tem "novo amor" e é uma das concorrentes do Secret Story - Desafio Final

Há algo (mais) a unir Márcia Soares e João Ricardo. E estas imagens são a prova disso

Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

João Ricardo é conhecido como um dos maiores galãs de reality shows. A personalidade divertida e atrevida do concorrente já levantaram suspeitas com algumas ex-concorrentes, como é o caso de Joana Diniz e Marcia Soares. No Secret Story - Desafio Final, os sinais já apontaram para uma possível segunda intenção com Sara. Mas é Ana quem «tira o piu» ao concorrente.

Esta manhã, durante a dinâmica da "Carochinha", João Ricardo admitiu a Ana que «perdeu o piu» assim que a viu. Leomarte estava a servir de mediador durante a dinâmica e questionou a concorrente se gostaria de «almoçar com a Carochinha», ao qual Ana ficou pensativa e disse que não sabia. De seguida, revelou o seguinte: «Eu acho que o João da carochinha devia falar com mais meninas para encontrar a sua carochinha».

Ao ouvir estas palavras de Ana, Leomarte repreendeu João Ricardo, afirmando que ele tem que falar com "a sua carochinha", e o concorrente assumiu: «Perdi o piu quando vi esta Aninha. Fiquei sem palavras», admitindo ainda que a concorrente "faz o seu tipo" e que «o olhar às vezes chega».

Ana questionou ainda Leomarte sobre a possibilidade de João Ricardo ter interesse em ir almoçar com ela, depois de tantas tentativas, e Leomarte afirma convicto de que sim. Voltando a frisar que o João da Carochinha «não diz pão». Quando Ana foi embora, Leomarte fez sinal a "Jorri" de que Ana é a "tal", mas o concorrente negou e afirmou o seguinte: «Ainda vou levar o Afonso ao almoço».

Veja o momento completo.

No passado Domingo, Cristina Ferreira chamou ainda João Ricardo e Sara ao confessionário, de modo a perceber se poderia existir alguma "faísca" entre os concorrentes. O momento foi hilariante e até admitiram de parte a parte que "os olhos brilham" quando olham um para o outro.