João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

23:44
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém» - Big Brother
03:15

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»

23:35
Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela» - Big Brother
02:35

Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela»

23:31
Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos - Big Brother
03:59

Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos

23:17
Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula» - Big Brother
01:05

Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula»

23:11
Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades» - Big Brother
02:26

Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades»

23:05
Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa - Big Brother
01:43

Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa

23:03
Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas» - Big Brother
01:21

Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas»

23:02
Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável - Big Brother
01:40

Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável

23:00
Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção - Big Brother
01:41

Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção

22:59
Liliana emociona-se com mensagem de Vera. Mas há uma frase que a faz ir do choro ao riso - Big Brother
02:06

Liliana emociona-se com mensagem de Vera. Mas há uma frase que a faz ir do choro ao riso

22:56
Leandro chora compulsivamente com presente e mensagem desta ex-concorrente - Big Brother
01:39

Leandro chora compulsivamente com presente e mensagem desta ex-concorrente

22:49
Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas - Big Brother
10:02

Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas

22:06
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe - Big Brother
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

22:04
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial - Big Brother
03:42

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

22:00
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente» - Big Brother
03:43

Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»

21:59
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família - Big Brother
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

21:56
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar” - Big Brother
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

21:52
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram» - Big Brother
02:28

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»

21:49
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir - Big Brother
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

21:46
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre» - Big Brother
03:03

Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»

21:43
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas - Big Brother
02:56

Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas

21:40
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido» - Big Brother
01:47

Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»

21:38
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta - Big Brother
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

21:33
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver - Big Brother
01:55

Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver

19:58
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa - Big Brother
01:16

Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebeu uma triste notícia em pleno dia de Natal.

João Ricardo ficou em choque com a notícia da morte de Ângela Pereira, uma jovem de 23 anos que emocionou o País ao contar a sua história tocante: lutava contra uma doença rara e grave há cerca de três anos e, há cerca de um mês, recorreu às redes sociais para pedir ajuda para poder procurar tratamentos fora de Portugal.

Esta quinta-feira, 25 de dezembro, a família da jovem recorreu ao Instagram para confirmar a morte prematura de Ângela e foram várias as figuras públicas que se manifestaram. João Ricardo foi um deles. 

«A Ângela ensinou-nos que lutar é um ato de amor, que pedir ajuda é coragem e que a esperança pode existir, mesmo quando o corpo já não aguenta», começou por escrever o ex-concorrente do Secret Story, na legenda de um story do Instagram. 

«Falou, quando podia ter ficado em silêncio e lutou até aonde conseguiu. Partiu no dia de Natal. No dia da luz, do nascimento e da fé nos milagres. A Ângela não ficou, mas deixou-nos algo que não devia faltar nunca: empatia», concluiu.

Pode ver tudo aqui:

 

Pode ler aqui o comunicado emitido pela família de Ângela Pereira:

«Com profunda tristeza, comunicamos que a Ângela partiu. Antes de partir, pediu que fosse deixada aqui uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, a ajudaram, apoiaram, rezaram, enviaram mensagens ou simplesmente estiveram presentes ao longo desta caminhada tão difícil. Cada gesto, cada palavra e cada demonstração de carinho foram sentidos. Nunca esteve sozinha. Sentiu-se amada, acompanhada e amparada até ao fim. A todos os que fizeram parte desta rede de amor e força, o nosso mais sincero obrigada. Esse amor ficará para sempre guardado»

 

