João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo ficou em choque com a notícia da morte de Ângela Pereira, uma jovem de 23 anos que emocionou o País ao contar a sua história tocante: lutava contra uma doença rara e grave há cerca de três anos e, há cerca de um mês, recorreu às redes sociais para pedir ajuda para poder procurar tratamentos fora de Portugal.

Esta quinta-feira, 25 de dezembro, a família da jovem recorreu ao Instagram para confirmar a morte prematura de Ângela e foram várias as figuras públicas que se manifestaram. João Ricardo foi um deles.

«A Ângela ensinou-nos que lutar é um ato de amor, que pedir ajuda é coragem e que a esperança pode existir, mesmo quando o corpo já não aguenta», começou por escrever o ex-concorrente do Secret Story, na legenda de um story do Instagram.

«Falou, quando podia ter ficado em silêncio e lutou até aonde conseguiu. Partiu no dia de Natal. No dia da luz, do nascimento e da fé nos milagres. A Ângela não ficou, mas deixou-nos algo que não devia faltar nunca: empatia», concluiu.

Pode ver tudo aqui:

Pode ler aqui o comunicado emitido pela família de Ângela Pereira:

«Com profunda tristeza, comunicamos que a Ângela partiu. Antes de partir, pediu que fosse deixada aqui uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, a ajudaram, apoiaram, rezaram, enviaram mensagens ou simplesmente estiveram presentes ao longo desta caminhada tão difícil. Cada gesto, cada palavra e cada demonstração de carinho foram sentidos. Nunca esteve sozinha. Sentiu-se amada, acompanhada e amparada até ao fim. A todos os que fizeram parte desta rede de amor e força, o nosso mais sincero obrigada. Esse amor ficará para sempre guardado»