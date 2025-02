João Ricardo faz confissão bombástica no Diário do Secret Story e está relacionada com Bruno de Carvalho: «Tenho inveja...»

Com entrada de Bruno de Carvalho, João Ricardo faz confissão inesperada: «Eu tenho inveja de...»

Com entrada de Bruno de Carvalho, João Ricardo faz confissão inesperada: «Eu tenho inveja de...»

João Ricardo marcou presença no Diário do Secret Story - Desafio Final para comentar os últimos acontecimentos na Casa mais vigiada do país.

O ex-concorrente do Desafio Final é agora comentador e tem sempre opiniões muito vincadas em relação a quem ainda está no Desafio Final.

Um dos momentos mais inesperados do Diário aconteceu quando João Ricardo estava a falar de Tiago Rufino e o facto de Miguel Vicente ainda não se ter virado para o jogador. O ex-concorrente acredita piamente que a entrada de Bruno de Carvalho vai mexer com Tiago Rufino, na medida em que este é um «estratega».

Acrescentou ainda que,

«Eu tenho inveja de não estar lá dentro, eu gostava de estar lá dentro»

isto porque João Ricardo acredita que Bruno de Carvalho vai pôr o pé no acelerador de Tiago Rufino.

Espreite o momento,

Recorde-se que Bruno de Carvalho aceitou o convite e vai entrar já este Domingo no Secret Story - Desafio Final. O anúncio aconteceu ontem, dia 7 de fevereiro, no Última Hora com Mafalda Castro. Um momento que deixou todos os que estavam em estúdio sem qualquer reação.

Márcia Soares encontrava-se em estúdio quando Mafalda Castro fez o anúncio da tarde e rapidamente reagiu. A comentadora do Secret Story mostrou-se em choque, no entanto, não deixou nada por dizer.