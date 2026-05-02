Comentário sobre o físico de João Ricardo gera discórdia: e a equipa do concorrente 'toma medidas'

Gala «explosiva» do Secret Story - Desafio Final: Espreite tudo o que não passou na TV

João Ricardo e Joana Diniz entram na casa disfarçados, e a reação de Márcia Soares não passa despercebida: As imagens aqui

Há algo (mais) a unir Márcia Soares e João Ricardo. E estas imagens são a prova disso

De mãos dadas e mais felizes do que nunca: As imagens da noite especial em que Joana Diniz e João Ricardo cumpriram um sonho

Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

João Ricardo tem sido um dos protagonistas do Secret Story - Desafio Final e, esta semana, a equipa que o representa fora da casa divulgou um momento divertido do concorrente, onde este surgia a ouvir uma conversa atrás da porta. No entanto, o vídeo foi alvo de um comentário depreciativo que gerou reações.

Na caixa de comentários daquela publicação, partilhada no Instagram da TVI, um internauta escreveu: «É impressão minha ou estes homens estão mesmo barrigudinhos?».

A equipa que representa Jorri, como é carinhosamente tratado pelos fãs, decidiu reagir àquele comentário e comentou vários emojis a revirar os olhos, como forma de reprovação daquela crítica.