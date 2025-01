João Ricardo e Daniela Santos em nova discussão: «Aquilo que eu te posso dizer querida é...»

Daniela Santos conversa com João Ricardo: «Tu só me apontas coisas más»

No Secret Story - Desafio Final, Daniela Santos e João Ricardo já protagonizaram várias discussões na Casa. Recentemente, Daniela Santos vai ao encontro do concorrente para tentar resolver as suas diferenças.

Os últimos dias dos dois concorrentes ficou marcado por diversas discussões e desta vez tentaram resolver as coisas de forma civilizada, mas acabaram por entrar em desacordo de novo.

Daniela Santos acabou por pedir desculpa a João Ricardo, caso o tenha ofendido. O concorrente já referiu que é uma pessoa transparente e nunca vai deixar nada por dizer, seja em dinâmicas, seja individualmente. Daniela queixou-se a João que sempre que este fala dela é para a atacar.

João Ricardo criticou Daniela Santos pela sua posição em relação a Tiago Rufino. Acrescentou ainda que quando há afinidades, as coisas mudam de figura e não se diz tudo que há para dizer.

«O que aconteceu aqui é muito simples: Dois pesos e Duas medidas por causa de afinidades»