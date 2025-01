Nova desistência no Desafio Final? João Ricardo atinge limite: «Fazer as malas e arrancar...»

João Ricardo fala em desistir após tenso confronto no Especial com Tiago Rufino. Todas as imagens aqui

João Ricardo mostrou-se revoltado após um tenso confronto com Tiago Rufino durante o Especial com Cláudio Ramos.

O concorrente ameaçou desistir do Desafio Final, dizendo que «é impossível» continuar desta forma.

João Ricardo parece ter chegado ao seu limite e falou em desistir do Secret Story - Desafio Final. Tudo aconteceu esta quarta-feira, numa conversa com Ossman Idrisse, após mais um confronto com Tiago Rufino, no Especial com Cláudio Ramos.

«Tu não ficaste muito bem ali», disse Ossman. João Ricardo concordou: «Claro que não, mas não dá, é impossível, eu tenho de me ir embora daqui, esquece. Independentemente do que faça, não vale a pena».

João Ricardo não calou a revolta: «Ao contrário, a narrativa era ‘não soubeste reagir’, agora como lhe dá jeito (a Tago Rufino) ‘ah mas eu não gosto’».

«Está tudo certo, eu é fazer as minhas malas e tenho que arrancar daqui para a fora, não vale a pena. Tudo o que eu fizer vai ser sempre apontado. Não quero mesmo estar aqui», rematou o concorrente, decidido a abandonar o jogo.

Veja o momento: