Diogo Alexandre e João Ricardo em confronto direto: «És limitado para o que te convém!»

Diogo tenta explicar-se a João e ele reage: «Estás a fazer o papel do coitadinho, vais chorar agora? Zero noção»

Durante discussão com Diogo Alexandre, João Ricardo grita: «Portugal, só não vê quem não quer ver!»

Diogo Alexandre e João Ricardo entraram em confronto direto. Após uma dinâmica, Diogo foi ter com João Ricardo, mas não obteve a melhor reação por parte do concorrente, o que originou um discussão tensa com muitas picardias e acusações entre os dois.

No Secret Story - Casa dos Segredos, Diogo Alexandre e João Ricardo protagonizaram uma nova discussão que levou a diversas acusações.

No meio do confronto, João Ricardo decidiu gritar para toda a gente ouvir, «Portugal, só não vê quem não quer ver!». Ao fazer isto, Diogo Alexandre disse-lhe para não ser histérico. Em resposta João Ricardo apenas respondeu: «isto é um reality show, é para dar show, querido».

João Ricardo garantiu a Diogo que não precisa «dos teus conselhos», e acrescentou ainda que o concorrente «é limitado para o que lhe convém».

Ainda que Diogo Alexandre tenha tentado explicar a sua situação ao rival, João Ricardo foi implacável e não quis ouvir. Recorde-se que esta não é a primeira discussão acesa entre os dois, dado que são os principais antagonistas do jogo.