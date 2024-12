Irritado, João Ricardo tece duras críticas à postura de Diogo Alexandre: «Traz a mentira para o jogo...»

Imperdível! Como é Diogo Alexandre fora do Secret Story? Veja as fotografias do concorrente

Na Emissão Especial do Secret Story – Casa dos Segredos desta quarta-feira, 20 de novembro, João Ricardo não escondeu o seu cansaço e frustração. Durante a conversa com Cristina Ferreira no confessionário, João Ricardo desabafou sobre o impacto emocional de estar dentro do jogo e da forma intensa como tem vivido a experiência.

«São dois meses e quatro dias vividos de uma forma intensa, de forma genuína. Já toda a gente aí fora conseguiu conhecer um bocadinho do João Ricardo», afirmou o concorrente.

A convivência na casa

Ao ser questionado por Cristina Ferreira, João Ricardo revelou que, embora não tenha perdido a confiança, sente que nem todos os colegas partilham o mesmo compromisso com a experiência. «Eu acho que não estou a perder a confiança, eu sinto é que, por vezes, acabo por levar a carruagem e querer conduzir a carruagem e perceber que se calhar as pessoas – e se calhar é um bocadinho injusto aquilo que eu vou dizer – não vivem e não querem viver esta experiência como eu vivo», considerou João Ricardo.

As críticas a Diogo Alexandre

O concorrente falou ainda sobre as atitudes de Diogo Alexandre, acusando o colega de trazer «a mentira para o jogo».

«Há coisas que ele faz que eu não gosto. O Diogo utiliza aqui algo que me incomoda aí fora muito, e utiliza aqui dentro, que é a mentira. E traz a mentira para o jogo. Mas mentir como o Diogo mente irrita-me profundamente», desabafou.

«Dia após dia vai-se comprovando e eu acho que ele vai fazendo o seu caminho e os próprios amigos dizem que ele se mete lá no buraco. Eu dizia que a areia estava pelos joelhinhos, se calhar já está pela cintura», acrescentou.

Apesar das tensões, João Ricardo destacou o seu objetivo principal dentro do programa: divertir e entreter. «E depois eu gosto de brincar e gosto de mandar umas larachas com todos e gosto de divertir e gosto de fazer acontecer, acima de tudo, porque estou num programa de televisão para entreter», concluiu.