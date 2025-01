Sem papas na língua! João Ricardo fala de Diogo Alexandre: «O que eu queria transparecer é que…»

João Ricardo sobre atitude polémica com Diogo Alexandre: «Não me posso arrepender»

João Ricardo falou sobre o jogo de Diogo Alexandre e explicou o seu objetivo com os confrontos constantes.

O ex-concorrente do Secret Story 8 disse querer mostrar que tudo não passava de um «papel do vitimismo e da sonsice».

João Ricardo, ex-concorrente da oitava edição do Secret Story, marcou presença no programa «Goucha» da TVI para recordar o seu percurso dentro da casa mais vigiada do País e falar sobre a sua história de vida.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, João Ricardo falou inevitavelmente sobre Diogo Alexandre, o seu principal antagonista no jogo, e explicou qual era o seu objetivo com os confrontos constantes que tinha com o colega dentro do jogo.

«Aquilo que eu queria transparecer sobre ele é que aquilo é um papel e o Diogo aproveitou muito bem aquilo que lhe foi dado. O controlo emocional do Diogo é incrível e o que queria transparecer é que o Diogo não é isto, isto é um papel, um papel do vitimismo, da sonsice», explicou João Ricardo.

O ex-concorrente acrescentou: «Ganhou, ganhou bem, não há nada a dizer. Eu crio e estou constantemente on a trabalhar com tudo e depois há outras pessoas que aproveitam e bem as dinâmicas que lhe são dadas».

De recordar que João Ricardo acabou por «morrer na praia» ao sair a dois dias da grande final, em conjunto com Maycon. Os dois concorrentes foram expulsos pelo público na última gala antes da final e João não escondeu a sua indignação e choque com a expulsão.