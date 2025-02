Tréguas? João Ricardo 'abre as portas' a amizade com Diogo Alexandre: «Tem tudo para ser amigo»

João Ricardo marcou presença pela primeira vez na gala do Secret Story - Desafio Final, após a desistência que comoveu o país. Durante o intervalo, o ex-concorrente conversou em exclusivo com o Digital da TVI e fez revelações inéditas acerca de outros ex-concorrentes de realitys, como Leomarte Freire e Diogo Alexandre.

O ex-participante do Desafio Final afirmou não se sentir arrependido após desistir do programa. Acarinhado pelo público, João Ricardo mostra-se feliz com a decisão: «Não estou habituado a estas coisas todas e ao carinho. Tenho-me divertido também bastante a comentar este desafio fina. Estou bem (...) Já estava muito cansado e não estava a entregar aquilo que os telespectadores queriam. Não tinha energia para mais».

Questionado acerca de quem deveriam ser os finalistas desta edição, respondeu: «Eu não fujo a nenhuma pergunta. Por isso, diria Joaninha, Inês, Miguel Vicente, Tiago Rufino (...) E tinha que dar o prémio à Sandrina. Acho que ela nos entretém muito. Agora não sei se é a Sandrina ou a Iury. Uma das duas acabaria por dar o prémio».

Apelidado de 'vovôzinho' na anterior edição do reality show, o Secret Story 8, João Ricardo mostrou-se satisfeito com os colegas que teve neste Desafio Final, afirmando existir uma maior maturidade dentro da atual casa. Relembre-se de que João tinha como fortes antagonistas Leomarte Freire e Diogo Alexandre (vencedor) no SS8.

Em exclusivo para a TVI, João Ricardo revelou ter recebido uma mensagem de Leomarte Freire! «Eu vou-te confidenciar uma coisa. Da anterior casa, eu recebi logo após a saída muito carinho. O próprio Leomarte me enviou uma mensagem no dia 1 (...) Estou disponível para estar com todos, para jantar com todos. Eu não guardo rancor, não guardo nada». João Ricardo inclui Diogo Alexandre neste discurso: «Claro que sim. O Diogo é muito inteligente, tem tudo para ser amigo de toda a gente».

Veja o vídeo.