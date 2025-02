Inédito: João Ricardo obrigado a «trocar de telefone» por causa de fã. Saiba tudo!

João Ricardo contou um episódio que se passou com uma fã e que o obrigou a trocar de telemóvel.

A revelação foi feita em conversa com os jornalistas, após desistir do Desafio Final.

João Ricardo, ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, fez uma revelação inédita sobre um episódio que se passou com uma fã e que o obrigou a trocar de telemóvel.

Em conversa com os jornalistas após desistir do Desafio Final, João Ricardo revelou que iria «trocar de telefone» e explicou porquê: «Houve uma fã que ficou com o número e espalhou, o meu telefone não para de tocar», disse o ex-concorrente.

«Felizmente não são ameaças, isso não existe, mas não para. Recebo imensas mensagens, recebo imensas chamadas de números anónimos», sublinhou ainda João Ricardo.

De recordar que João Ricardo desistiu do Secret Story - Desafio Final por estar sem energia. No «Dois às 10», o ex-concorrente fez o balanço desta segunda experiência na casa e explicou mais a fundo o cansaço que o fez tomar este rumo.

Com lágrimas nos olhos, depois de assistir às imagens do momento da noite anterior, João Ricardo salientou: «Vocês sabem que eu dou tudo, mas desta vez foi muito mais complicado (...) Entrei num poço, foi cansaço físico», explicou.

O ex-concorrente chegou até a dar como exemplo um desafio que tiveram da Voz, em que tinham de escolher entre abdicar do café ou do tabaco, assumindo que não soube lidar com essa decisão: «Eu já estava a tremer por dentro».

Veja toda a explicação:

Depois de assistir a uma compilação dos seus momentos mais polémicos, João Ricardo fez uma análise ao jogo de Miguel Vicente, com base no que viu no Big Brother - Desafio Final e no que viveu de perto, na presente edição do reality show.

«A estratégia dele é simples», começou por dizer. O ex-concorrente sente que Miguel está a fazer exatamente o mesmo jogo que fez com Francisco Monteiro: trazer a vida pessoal, de fora do programa, para dentro da casa para tirar os colegas do sério: «Como é que ele tira a Daniela do sério? Faz exatamente igual».

Veja aqui toda a análise:

Contudo, não foi só de jogo que se falou. O grande rumor que circulou cá fora depois de ter revelado que tinha o seu coração cá fora, foi também abordado. João Ricardo esclareceu assim, depois de muita especulação, todos os rumores de que poderia existir um relacionamento com Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI.

«Não há nada com a Márcia, nem com ninguém» afirmou João, mas Cláudio Ramos foi mais longe e revelou mais pormenores sobre a aproximação de ambos, que chegaram a comentar juntos um programa, nos poucos dias em que João esteve fora da casa, depois de ser expulso da Casa dos Segredos 8 e antes de entrar no Desafio Final: «Que existiu entre eles uma química gigante, existiu... e mais não posso dizer (...) não fui só eu que vi!»

As revelações não ficaram por aqui! O apresentador também contou, e João Ricardo confirmou, que deu boleia a Márcia, depois desse mesmo programa!

Saiba tudo o que João teve para contar, relativamente a este assunto: