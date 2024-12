Exclusivo APP TVI Reality: Gonçalo mostra-se chocado com declarações de Maycon sobre Margarida

No intervalo da Gala de Natal do Secret Story - Casa dos Segredos, Gonçalo conta aos restantes elementos da Team Azul que ficou chocado com imagens que viu no confessionário do Maycon a acusá-lo de usar a Margarida para jogo.

Leo diz que o concorrente está a querer aparecer às custas deles. Simultaneamente, Maycon e João criticam a reação de Leo quando viu o Maycon a apelidá-lo de “rei Leo”, dizendo que o colega leva tudo a mal.

O Maycon considera que quando é ao contrário está tudo bem, mas com «o intocável» não se pode apontar nada, que é logo: «não larga o anjo».

