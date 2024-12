João Ricardo em choque com regresso de Gonçalo: «Cegamos e não queremos acreditar no que está à nossa frente»

João Ricardo reage de forma inesperada ao regresso de Gonçalo, deixando todos em suspense.

A expulsão de Heitor e o regresso de Gonçalo marcaram a gala do Secret Story deste domingo! Enquanto os outros concorrentes celebravam o retorno de Gonçalo à casa, João Ricardo mostrou-se visivelmente emocionado e não se levantou para se juntar ao regresso de Gonçalo. O concorrente, abalado pela saída de Heitor, desabafou em conversa com Cristina Ferreira.

A expulsão de Heitor surpreendeu João Ricardo, este revelou uma conversa que teve com Heitor antes da gala: «Falei com o Heitor esta tarde, acabei por ser faccioso em não querer acreditar.» João Ricardo não escondeu a sua tristeza, e disse que a situação de votação entre os apoiantes de Renata e Maycon, Margarida e Gonçalo foi um fator importante nas eliminações da gala. João Ricardo admitiu que, apesar de tudo, Heitor conseguiu tornar as coisas mais claras para ele: «Às vezes cegamos e não queremos acreditar no que está à nossa frente.»

Embora o regresso de Gonçalo fosse motivo de celebração para outros, João Ricardo não conseguiu esconder a sua emoção. Em vez de se juntar ao entusiasmo dos colegas, João Ricardo permaneceu sentado na pérgola, triste e revoltado com a saída de Heitor mas que tentou olhar para o lado positivo: «Acabei por ganhar um fã, o Heitor disse-me que ia torcer por mim,» revelou a Cristina Ferreira. Destacou a relação sincera e de admiração mútua que formou com Heitor durante o jogo.

A gala deste domingo foi uma verdadeira montanha-russa de emoções para os concorrentes da casa do Secret Story. Enquanto o regresso de Gonçalo trouxe esperança a alguns, a expulsão de Heitor gerou uma reação inesperada de João Ricardo.