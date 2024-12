Diogo Alexandre explode: «O João quer que os outros sofram porque ele está em sofrimento»

Diogo Alexandre acusou João Ricardo de gostar de ver o sofrimento dos outros. A tensão na casa aumenta e os insultos disparam entre os dois concorrentes.

O ambiente na Cadeira Quente do Secret Story ficou ainda mais intenso durante o pós-gala, quando Diogo Alexandre e Heitor discutiram sobre o que realmente é ter «falta de educação». A troca de opiniões entre ambos evidenciou as diferenças de perceção sobre os vários comportamentos dos colegas e o ambiente começou a aquecer.

O Heitor, defendeu a ideia de que algumas atitudes dos concorrentes eram, de facto, faltas de educação, começou a dar exemplos do que considerava ser comportamentos inaceitáveis. Diogo Alexandre, por outro lado, rebateu, afirmando que a falta de educação não devia ser uma acusação generalizada, uma vez que as dinâmicas de convivência na casa nem sempre eram claras ou justas. Durante o bate boca, a conversa foi ficando cada vez mais intensa. Maycon acabou por interferir na argumentação de Diogo Alexandre e pediu-lhe para refletir sobre o que estava a dizer, criticando que ele: «argumenta demasiado com base no comportamento dos outros».

Como consequência, Diogo Alexandre aproveitou a ocasião para puxar João Ricardo para a conversa, acusando-o diretamente de gostar de ver os outros sofrer: «Quando te manifestas eu vejo que estás em sofrimento.» João Ricardo, por sua vez, reagiu de forma fria e apenas se riu do comentário do colega. Diogo Alexandre recordou o episódio marcante da água para justificar a sua acusação: «Quando me estavas a atirar a água, vi que estavas em sofrimento de alguma forma, em vez de verbalizares que estavas desconfortável…»João Ricardo fica em choque com a acusação do colega e leva as mãos à cabeça. Diogo Alexandre depois deste momento ainda voltou a acusar João Ricardo: «Quando vês os outros em conflito ficas com um sorriso radiante...»