Exclusivo APP TVI Reality: Joana Diniz expressa desilusão e confronta Inês Morais e João Ricardo! Veja aqui o motivo!

Emoções contidas: Joana Diniz não esconde a frustração e revela o que realmente sente sobre a relação com Inês Morais e João Ricardo.

No final da noite no Secret Story - Desafio Final, Joana Diniz confrontou Inês Morais e João Ricardo, e mostrou-se visivelmente desiludida com o comportamento dos dois.

A concorrente revelou sentir-se menosprezada quando ambos dão destaque à Iury, em vez de a enaltecerem a ela. Joana destacou que, ao contrário deles, sempre tentou valorizar os seus amigos.

Inês e João compreendem a frustração de Joana, e João Ricardo pede-lhe para não acumular sentimentos e expressá-los mais facilmente.

