A não perder: Joana Diniz e João Ricardo emocionam-se e abrem o coração um sobre o outro. Saiba tudo aqui!

Joana Diniz e João Ricardo estão a atravessar uma 'crise' na amizade que os une, após Joana não ter gostado de umas imagens que viu.

No confessionário, os dois concorrentes abriram o coração sobre o que sentem e não esconderam a emoção.

Joana Diniz e João Ricardo têm sido tema de conversa na casa pela sua aproximação, que gerou um mal-entendido entre os dois. Joana não gostou de uma conversa que viu entre João Ricardo e Joana Sobral e ficou chateada com o concorrente, que se mostrou confuso com toda a situação.

No confessionário, à vez, os dois concorrentes falaram com Cláudio Ramos e, emocionados, abriram o coração sobre o que sentem um pelo outro. Joana foi a primeira a explicar o que a levou a ficar tão sentida com João.

«O que acontece é que já estou há três semanas sem ver e falar com a minha filha. Tenho me aguentado muito bem pelo leque incrível que temos aqui em casa e depois é as saudades que tenho também dos meus aí de fora e foi um culminar. Mas caiu-me mal, não posso dizer que me caiu bem porque me caiu mesmo mal», disse.

A concorrente deixou claro que não está nem nunca esteve apaixonada pelo colega: «O João Ricardo era a cerejinha no topo do bolo que me divertia imenso, brincava imenso, conseguia ter conversas sérias, que me cheirava a casa e colo como a Inês, só que de uma maneira diferente, porque o João entrava nas brincadeiras».

«E acho que ele tinha o à-vontade suficiente para vir ter comigo e dizer ‘não estou confortável com a situação, vamos fazer assim’ e eu dizia ‘está tudo fixe’», explicou, revelando o motivo da sua tristeza com João.

Questionada sobre se a relação dos dois poderia voltar ao que era, Joana mostrou dúvidas: «Não sei, eu na minha vida aprendi a que as coisas batam muito forte, mas passem muito rápido, porque senão eu já não estava aqui, estava noutra dimensão».

«Então eu não posso dizer como vai ser o dia de amanhã, vai dependendo dos dias e do meu estado de espírito. Se me perguntar se estou magoada, estou. Preciso remoer a situação, deixar que passe e depois o tempo o dirá», esclareceu a concorrente.

Joana acrescentou: «Gosto muito da frontalidade, preferia que ele tivesse falado comigo do que estar a ver as imagens que vi e foi a forma como ele se expressou perante a minha pessoa. Não gostei mesmo e senti-me pequenina, porque senti que ele me estava a minimizar um bocadinho para salientar o ego dele».

«Tenho aqui muitos gatilhos que me tocam e acontece isto», disse Joana emocionada. «Mas deixe-me dizer que eu tenho me divertido imenso e a dupla Joana e João Ricardo fez-me muito bem. Diverti-me imenso, o João é incrível, entra em todas as brincadeiras, é muito brincalhão e acho que foi por aí que ma magoou mais um bocadinho», rematou.

A seguir foi a vez de João dar o seu ponto de vista do que se passou: «Eu sou uma pessoa alegre, acho que a Joana é uma miúda muito engraçada, com quem eu poderia partilhar momentos de brincadeira e fiquei muito confuso com esta situação que se passou», disse.

«Mas eu acho que isto foi muito alimentado pela casa, eu estava de consciência tranquila porque o enredo foi construído aqui dentro. Diziam ‘o casal, jogo de casal’ e eu pedia ‘parem isso’», acrescentou o concorrente.

João explicou que tentou dizer que tinha o coração fora da casa, mas não foi levado a sério: «Eu tentei dizer isso nas primeiras 24 horas na casa e se eu digo que o meu coração está aí fora, o meu coração está aí fora, as pessoas estão livres de se apaixonar e podem se apaixonar, mas eu sou uma pessoa de ideias fixas e é isto. Eu tentei desconstruir, as pessoas não quiseram e acharam que eu estava a brincar».

«Isto acaba por mexer comigo, eu não gosto de magoar ninguém, não fiz com qualquer intenção, incomoda-me saber que magoei ou que as coisas esfriaram, porque eu não dei falsas esperanças a ninguém e isto incomoda-me sinceramente», disse também emocionado.