Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Joana Diniz voltou a mostrar o seu talento como cabeleireira, desta vez com um toque de Halloween. A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” revelou nas redes sociais o novo visual de João Ricardo, que deixou os seguidores surpreendidos.

«Quando o impossível vira possível 😜😜😜», escreveu Joana na legenda da publicação, onde apresentou o resultado final e desafiou os fãs: «Está aprovado? De 0 (o mínimo) a 10 (máximo), qual a nota que dão???».

O vídeo, que rapidamente se tornou viral, mostra o momento da transformação e evidencia a boa disposição entre os dois amigos. João Ricardo também partilhou o resultado, elogiando o trabalho de Joana, que continua a somar elogios pela criatividade e originalidade nas mudanças de visual.

Com humor e espírito festivo, Joana Diniz provou está sempre a surpreender.