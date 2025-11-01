Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Ao Minuto

22:49
Marisa e Pedro Jorge fazem as pazes com beijo apaixonado - Big Brother
03:33

Marisa e Pedro Jorge fazem as pazes com beijo apaixonado

22:27
Ciúmes à vista? Marisa fala de Bruno durante o apelo ao voto e Pedro Jorge reage - Big Brother
02:15

Ciúmes à vista? Marisa fala de Bruno durante o apelo ao voto e Pedro Jorge reage

22:18
Dylan perde as estribeiras com Ana Cristina: «Já que estás sempre a tomar conta do que os outros comem» - Big Brother
01:59

Dylan perde as estribeiras com Ana Cristina: «Já que estás sempre a tomar conta do que os outros comem»

22:05
Marisa com ciúmes de Liliana? A concorrente confronta o marido: «Tu não precisavas dela…» - Big Brother
01:31

Marisa com ciúmes de Liliana? A concorrente confronta o marido: «Tu não precisavas dela…»

22:01
Bruna arrasa Liliana: «A única coisa que fizeste foi trocar de namorado» - Big Brother
05:23

Bruna arrasa Liliana: «A única coisa que fizeste foi trocar de namorado»

21:33
Sem paciência, Liliana cansada «Se discuto é porque discuto» - Big Brother
06:27

Sem paciência, Liliana cansada «Se discuto é porque discuto»

21:15
Fábio e Liliana partilham da mesma opinião: «A Cristina não sabe quem sou» - Big Brother
04:10

Fábio e Liliana partilham da mesma opinião: «A Cristina não sabe quem sou»

21:14
Em chamas: Liliana, Fábio e Ana não se aguentam «fraquinha» - Big Brother
08:53

Em chamas: Liliana, Fábio e Ana não se aguentam «fraquinha»

20:22
Dylan, Bruna e Raquel fazem pouco de Pedro Jorge: «A Marisa? Está desesperado» - Big Brother
05:08

Dylan, Bruna e Raquel fazem pouco de Pedro Jorge: «A Marisa? Está desesperado»

19:36
Escândalo: Fábio compara Liliana a ex-namorada e a reação da concorrente dá que falar - Big Brother
01:15

Escândalo: Fábio compara Liliana a ex-namorada e a reação da concorrente dá que falar

19:31
Marisa fica em lágrimas com música especial: «Eu não posso ouvir esta...» - Big Brother
02:52

Marisa fica em lágrimas com música especial: «Eu não posso ouvir esta...»

19:27
Pedro Jorge dança agarradinho a Marisa Susana em frente a Marisa - Big Brother
01:38

Pedro Jorge dança agarradinho a Marisa Susana em frente a Marisa

19:25
Liliana magoada com Marisa. Saiba o que aconteceu - Big Brother
03:02

Liliana magoada com Marisa. Saiba o que aconteceu

19:09
Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico - Big Brother
04:51

Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico

19:01
«E se eu não estivesse aqui?»: Liliana e Fábio refletem sobre a importância um do outro na Casa - Big Brother
03:37

«E se eu não estivesse aqui?»: Liliana e Fábio refletem sobre a importância um do outro na Casa

18:10
Alice Alves conta novidades que vão agitar a Casa na Gala deste domingo - Big Brother
02:13

Alice Alves conta novidades que vão agitar a Casa na Gala deste domingo

18:03
Botão dos segredos em dose dupla provoca caos na Casa - Big Brother
02:26

Botão dos segredos em dose dupla provoca caos na Casa

17:50
Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa - Big Brother
01:52

Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa

17:45
Leandro apaixonado por Marisa? Pedro Jorge reage ao comportamento do amigo - Big Brother
02:08

Leandro apaixonado por Marisa? Pedro Jorge reage ao comportamento do amigo

17:39
Desconfiado? Leandro questiona Marisa sobre relação com Pedro: «Eu não entendo…» - Big Brother
03:20

Desconfiado? Leandro questiona Marisa sobre relação com Pedro: «Eu não entendo…»

17:29
De amigos a rivais? Pedro Jorge e Ana pegam-se em forte discussão: «Tem vergonha» - Big Brother
02:57

De amigos a rivais? Pedro Jorge e Ana pegam-se em forte discussão: «Tem vergonha»

17:05
Tenso! Ana arrasa Marisa Susana no Concílio dos Nomeados: «És uma vítima» - Big Brother
05:08

Tenso! Ana arrasa Marisa Susana no Concílio dos Nomeados: «És uma vítima»

16:56
Dylan confessa a Inês: «Tenho-me controlado demais…» - Big Brother
03:16

Dylan confessa a Inês: «Tenho-me controlado demais…»

16:37
Beijos e amassos: Fábio e Liliana agarrados como nunca os viu - Big Brother
01:42

Beijos e amassos: Fábio e Liliana agarrados como nunca os viu

16:34
Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge - Big Brother
02:17

Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge

Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

  Secret Story
  Há 2h e 51min
Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado - Big Brother

Joana Diniz surpreendeu ao transformar o visual de João Ricardo para o Halloween, partilhando o resultado nas redes sociais.

Joana Diniz voltou a mostrar o seu talento como cabeleireira, desta vez com um toque de Halloween. A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” revelou nas redes sociais o novo visual de João Ricardo, que deixou os seguidores surpreendidos.

«Quando o impossível vira possível 😜😜😜», escreveu Joana na legenda da publicação, onde apresentou o resultado final e desafiou os fãs: «Está aprovado? De 0 (o mínimo) a 10 (máximo), qual a nota que dão???».

O vídeo, que rapidamente se tornou viral, mostra o momento da transformação e evidencia a boa disposição entre os dois amigos. João Ricardo também partilhou o resultado, elogiando o trabalho de Joana, que continua a somar elogios pela criatividade e originalidade nas mudanças de visual.

Com humor e espírito festivo, Joana Diniz provou está sempre a surpreender.

