João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Joana Diniz celebrou o seu 33.º aniversário e a data não passou em branco junto de quem lhe é mais próximo. João Ricardo, ex-concorrente do Big Brother e grande amigo da jovem, fez questão de assinalar o momento com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

A cumplicidade entre os dois, bem conhecida do público, ficou evidente nas palavras escolhidas por João Ricardo. «A minha Joana Diniz faz anos! Sou completamente apaixonado por ti, 148 cm de gente», escreveu, numa mensagem bem-humorada, fazendo referência à estatura da aniversariante.

O ex-concorrente do reality show aproveitou ainda a ocasião para agradecer a lealdade da amiga, deixando-lhe um rasgado elogio. «Obrigado por tudo aquilo que me dás, sem pedir nada em troca!! Parabéns gataaaa», concluiu.

Recentemente...

João Ricardo, ex-concorrente do Secret Story 8, deixou os fãs em alvoroço ao partilhar uma nova fotografia ao lado de Joana Diniz, antiga participante da Casa dos Segredos. Na imagem, os dois surgem a sorrir, muito próximos e com as caras encostadas, num registo que rapidamente reacendeu rumores antigos de um possível romance.

A cumplicidade evidente entre João Ricardo e Joana Diniz não passou despercebida. Apesar de as suspeitas já circularem há algum tempo, os dois nunca assumiram qualquer envolvimento amoroso.

Ainda assim, a nova aproximação pública promete dar que falar e alimentar novas especulações sobre o que poderá existir para além da amizade.

Resta agora saber se João Ricardo e Joana Diniz vão esclarecer o momento cúmplice ou continuar a deixar os fãs curiosos.

Veja a fotografia aqui: