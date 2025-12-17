João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Ao Minuto

14:50
Liliana interrompe momento a sós de Fábio e leva resposta
07:05

Liliana interrompe momento a sós de Fábio e leva resposta

14:30
Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»
04:05

Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»

14:18
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
02:55

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

14:10
Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»
04:38

Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»

12:18
Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório
00:53

Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório

11:47
Pedro é questionado sobre a relação entre Marisa e Leandro e a resposta foi surpreendente
01:50

Pedro é questionado sobre a relação entre Marisa e Leandro e a resposta foi surpreendente

11:44
A ferver, Leandro e Liliana discutem sem parar: «És uma cópia barata»
02:21

A ferver, Leandro e Liliana discutem sem parar: «És uma cópia barata»

11:40
Caos instalado. Marisa questiona Liliana e os ânimos exaltam-se: «És hipócrita»
03:09

Caos instalado. Marisa questiona Liliana e os ânimos exaltam-se: «És hipócrita»

11:22
Sem papas na língua, Leandro e Inês não deixam nada por dizer sobre o futuro dos casais da casa
01:52

Sem papas na língua, Leandro e Inês não deixam nada por dizer sobre o futuro dos casais da casa

11:04
Marisa "rasga" atitudes de Pedro: «Disse que estamos a manchar a imagem dele lá para fora»
03:52

Marisa "rasga" atitudes de Pedro: «Disse que estamos a manchar a imagem dele lá para fora»

10:58
Fábio faz o pequeno-almoço para os "rivais", leva "descasca" da Liliana e reage: «Dizes isso em voz alta!?»
03:28

Fábio faz o pequeno-almoço para os "rivais", leva "descasca" da Liliana e reage: «Dizes isso em voz alta!?»

02:56
Enquanto Liliana e Fábio trocam beijos apaixonados na cama, Pedro e Marisa passam a noite separados
12:27

Enquanto Liliana e Fábio trocam beijos apaixonados na cama, Pedro e Marisa passam a noite separados

01:13
Liliana serve croquetes e arroz... Mas é o aspeto que causa polémica
04:23

Liliana serve croquetes e arroz... Mas é o aspeto que causa polémica

01:03
Revolução na casa: Liliana e Fábio querem instaurar a dieta líquida
05:39

Revolução na casa: Liliana e Fábio querem instaurar a dieta líquida

00:45
Marisa diz sobre o próprio marido: «Duas caras e duas personalidades»
03:52

Marisa diz sobre o próprio marido: «Duas caras e duas personalidades»

00:26
Fábio incomodado com comentários de Liliana: «Dizes que não sou homem como antigamente»
01:28

Fábio incomodado com comentários de Liliana: «Dizes que não sou homem como antigamente»

00:13
Pedro conversa com Marisa sobre comentários acerca da forma como trata as mulheres
02:35

Pedro conversa com Marisa sobre comentários acerca da forma como trata as mulheres

00:06
Polémico: Pedro escolhe Marisa numa dinâmica, mas a mulher escolheu outra pessoa
03:23

Polémico: Pedro escolhe Marisa numa dinâmica, mas a mulher escolheu outra pessoa

22:51
Pós-Especial. Leandro e Inês entram em despique: «Não precisa de advogado de defesa»
04:37

Pós-Especial. Leandro e Inês entram em despique: «Não precisa de advogado de defesa»

22:13
Forte discussão entre Liliana e Inês: «Gostas de ser uma pessoa que não vale nada»
03:34

Forte discussão entre Liliana e Inês: «Gostas de ser uma pessoa que não vale nada»

22:08
Pedro Jorge desabafa com Cristina em relação a Marisa: «Deve-me proteger...»
02:32

Pedro Jorge desabafa com Cristina em relação a Marisa: «Deve-me proteger...»

22:03
Em chamas. Liliana dispara contra Marisa: «Tens duas caras»
04:07

Em chamas. Liliana dispara contra Marisa: «Tens duas caras»

21:59
Pedro Jorge não tem dúvidas: Marisa é dependente de Leandro
03:35

Pedro Jorge não tem dúvidas: Marisa é dependente de Leandro

21:55
Inédito: Liliana é acusada de ser manipuladora e responde à letra
03:12

Inédito: Liliana é acusada de ser manipuladora e responde à letra

21:53
Insultos e berros sem fim: Caos instalado entre Liliana e Leandro
03:46

Insultos e berros sem fim: Caos instalado entre Liliana e Leandro

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

  • Secret Story
  • Há 3h e 49min
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti» - Big Brother

A cumplicidade entre os dois ficou evidente com esta partilha recheada de amor.

Joana Diniz celebrou o seu 33.º aniversário e a data não passou em branco junto de quem lhe é mais próximo. João Ricardo, ex-concorrente do Big Brother e grande amigo da jovem, fez questão de assinalar o momento com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

A cumplicidade entre os dois, bem conhecida do público, ficou evidente nas palavras escolhidas por João Ricardo. «A minha Joana Diniz faz anos! Sou completamente apaixonado por ti, 148 cm de gente», escreveu, numa mensagem bem-humorada, fazendo referência à estatura da aniversariante.

O ex-concorrente do reality show aproveitou ainda a ocasião para agradecer a lealdade da amiga, deixando-lhe um rasgado elogio. «Obrigado por tudo aquilo que me dás, sem pedir nada em troca!! Parabéns gataaaa», concluiu.

Recentemente...

João Ricardo, ex-concorrente do Secret Story 8, deixou os fãs em alvoroço ao partilhar uma nova fotografia ao lado de Joana Diniz, antiga participante da Casa dos Segredos. Na imagem, os dois surgem a sorrir, muito próximos e com as caras encostadas, num registo que rapidamente reacendeu rumores antigos de um possível romance.

A cumplicidade evidente entre João Ricardo e Joana Diniz não passou despercebida. Apesar de as suspeitas já circularem há algum tempo, os dois nunca assumiram qualquer envolvimento amoroso.

Ainda assim, a nova aproximação pública promete dar que falar e alimentar novas especulações sobre o que poderá existir para além da amizade.

Resta agora saber se João Ricardo e Joana Diniz vão esclarecer o momento cúmplice ou continuar a deixar os fãs curiosos.

Veja a fotografia aqui:

 

