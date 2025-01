João Ricardo chora com palavras de Joana Diniz: «Energia incrível, que às vezes não é compreendida»

Joana Diniz elogiou a postura de João Ricardo no jogo e a energia que sentiu do concorrente.

João não conteve as lágrimas e assumiu estar ainda frágil da edição anterior.

João Ricardo não conteve as lágrimas após uma conversa sincera com Joana Diniz. No jardim, os dois concorrentes falavam do jogo e da importância de fazer as coisas «com o coração» e Joana acabou a elogir o colega, que se emocionou com as suas palavras.

«Aqui dentro, fazer com o coração é a forma mais fácil de tu chegares às pessoas lá fora», começou por referir João Ricardo. «Sim, vou-te dar um exemplo. Tu quando entraste pela porta foi a cereja no topo do bolo. Para já eu curti muito da tua energia, és uma pessoa que transmite uma energia incrível, que às vezes não é compreendida», disse Joana Diniz.

Após estas palavras, João Ricardo não conteve as lágrimas e teve de abandonar a conversa: «Não consigo ter esta conversa agora, estou muito emocional ainda, a sério, não consigo mesmo. Ainda estou muito preso à outra casa», disse, dirigindo-se ao quarto.

Já no confessionário e visivelmente emocionado, João Ricardo desabafou com a Voz: «Eu lido muito mal com o facto do elogia e das palavras que me são ditas, é uma confusão muito grande para mim», confessou.