João Ricardo muda radicalmente de visual e Joana Diniz é a culpada. Veja como está agora

Depois do seu testemunho sobre a mudança de vida e o foco no «Ironman», João Ricardo chegou ao Dois às 10 com mais uma novidade... e bem visível. O ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8 apareceu com o cabelo totalmente pintado de loiro, deixando os apresentadores e o público surpreendidos com a transformação.

O novo look, contou o próprio, não foi fruto de um impulso, mas sim de um desafio lançado por Joana Diniz. A ex-concorrente da Casa dos Segredos 4 e amiga próxima de João Ricardo, resolveu provocá-lo durante a época do Halloween, acreditando que ele nunca teria coragem para mudar tão drasticamente.

A nova imagem levou a comentários bem-humorados em estúdio, mas também elogios pelo arrojo e pela energia renovada do concorrente, que se encontra numa fase de transformação, não só física, mas também de atitude e confiança.

Com esta mudança de visual inesperada e cheia de personalidade, João Ricardo mostrou que está pronto para novos desafios, dentro e fora dos reality shows.

Veja o novo visual: