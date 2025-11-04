João Ricardo muda radicalmente de visual e Joana Diniz é a culpada. Veja como está agora

Ao Minuto

Inês quer pôr fim à relação que tem cá fora por causa de Dylan? Veja o pedido da concorrente
03:24

Inês quer pôr fim à relação que tem cá fora por causa de Dylan? Veja o pedido da concorrente

19:37
Marisa Susana desconfia de Pedro: «Se vocês têm um segredo em comum...»
01:53

Marisa Susana desconfia de Pedro: «Se vocês têm um segredo em comum...»

19:36
Pedro desaba no confessionário: «O que eu mais queria era poder dizer que a amo»
04:01

Pedro desaba no confessionário: «O que eu mais queria era poder dizer que a amo»

19:25
Forçado ou genuíno? Dylan fala do que sente por Inês e não esquece Vera
01:42

Forçado ou genuíno? Dylan fala do que sente por Inês e não esquece Vera

18:54
O botão toca na casa: Bruno pensa ter descoberto o segredo de Pedro
08:58

O botão toca na casa: Bruno pensa ter descoberto o segredo de Pedro

18:26
«Para mim, chega (...) O melhor é seguirmos caminhos diferentes»: Concorrente termina a relação?
03:58

«Para mim, chega (...) O melhor é seguirmos caminhos diferentes»: Concorrente termina a relação?

18:08
A "mentira" de Fábio que deixou Liliana num pranto de lágrimas: As imagens aqui
03:32

A "mentira" de Fábio que deixou Liliana num pranto de lágrimas: As imagens aqui

17:54
«Pau mandado e banana sem opinião»: Fábio é acusado de só fazer o que Liliana quer
02:34

«Pau mandado e banana sem opinião»: Fábio é acusado de só fazer o que Liliana quer

17:29
«Tu não és ninguém para...»: Com o bigode falso sempre a cair, Leandro dá "bailinho" a Bruna
06:47

«Tu não és ninguém para...»: Com o bigode falso sempre a cair, Leandro dá "bailinho" a Bruna

17:17
Consequências entregues e o resultado é este: Há dois concorrentes que vão "jogar"
04:39

Consequências entregues e o resultado é este: Há dois concorrentes que vão "jogar"

16:59
Privilégios e consequências: Cinco concorrentes decidem o 'futuro' do restante grupo
07:48

Privilégios e consequências: Cinco concorrentes decidem o 'futuro' do restante grupo

16:26
De poncho e sombrero, Leandro diverte as colegas a falar e a cantar em espanhol
04:32

De poncho e sombrero, Leandro diverte as colegas a falar e a cantar em espanhol

16:18
De "Maria Joana" a "Burrito", os concorrentes enchem a casa de alegria e cantoria
04:45

De "Maria Joana" a "Burrito", os concorrentes enchem a casa de alegria e cantoria

16:05
Quem é que tem o segredo da doença? Ana parece desconfiar de uma concorrente
03:07

Quem é que tem o segredo da doença? Ana parece desconfiar de uma concorrente

15:05
Inédito: Dylan e Bruno enchem sala de água com sabão e divertem-se a escorregar
03:38

Inédito: Dylan e Bruno enchem sala de água com sabão e divertem-se a escorregar

13:01
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
05:05

Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas

12:57
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
05:40

Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»

12:51
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»
03:04

Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»

12:44
Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!»
01:17

Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!»

12:44
Marisa e Pedro tentam entender-se. Mas os ciúmes 'falam mais alto'
04:54

Marisa e Pedro tentam entender-se. Mas os ciúmes 'falam mais alto'

12:33
Marisa confronta Pedro: «Com tanta gente para jogar, porquê eu a escolhida para enxovalhar?»
06:30

Marisa confronta Pedro: «Com tanta gente para jogar, porquê eu a escolhida para enxovalhar?»

12:21
Marisa acusa Pedro: «És medíocre como jogador». Ele atira: «Tu insultaste-me
03:41

Marisa acusa Pedro: «És medíocre como jogador». Ele atira: «Tu insultaste-me

12:17
Nervosa, Marisa interrompe conversa com Pedro por causa de Marisa Susana: «Esta pessoa é muito má»
01:17

Nervosa, Marisa interrompe conversa com Pedro por causa de Marisa Susana: «Esta pessoa é muito má»

12:16
Marisa avisa Pedro: «Estás a ser influenciado por uma pessoa má, a pior que está aqui neste jogo»
01:11

Marisa avisa Pedro: «Estás a ser influenciado por uma pessoa má, a pior que está aqui neste jogo»

12:11
O México entra na casa pela mão dos rapazes. E o momento é do mais divertido que há
05:18

O México entra na casa pela mão dos rapazes. E o momento é do mais divertido que há

João Ricardo muda radicalmente de visual e Joana Diniz é a culpada. Veja como está agora

  Secret Story
  Há 3h e 6min
João Ricardo muda radicalmente de visual e Joana Diniz é a culpada. Veja como está agora - Big Brother

João Ricardo surpreendeu tudo e todos ao surgir no Dois às 10 com um visual radicalmente diferente: cabelo pintado de loiro. A transformação, inesperada e arrojada, teve uma responsável direta: Joana Diniz.

Depois do seu testemunho sobre a mudança de vida e o foco no «Ironman», João Ricardo chegou ao Dois às 10 com mais uma novidade... e bem visível. O ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8 apareceu com o cabelo totalmente pintado de loiro, deixando os apresentadores e o público surpreendidos com a transformação.

O novo look, contou o próprio, não foi fruto de um impulso, mas sim de um desafio lançado por Joana Diniz. A ex-concorrente da Casa dos Segredos 4 e amiga próxima de João Ricardo, resolveu provocá-lo durante a época do Halloween, acreditando que ele nunca teria coragem para mudar tão drasticamente.

A nova imagem levou a comentários bem-humorados em estúdio, mas também elogios pelo arrojo e pela energia renovada do concorrente, que se encontra numa fase de transformação, não só física, mas também de atitude e confiança.

Com esta mudança de visual inesperada e cheia de personalidade, João Ricardo mostrou que está pronto para novos desafios, dentro e fora dos reality shows.

Veja o novo visual:

Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

Há 2h e 50min
O inesperado acontece: Joana Diniz liga em direto e conta tudo sobre a relação com João Ricardo

O inesperado acontece: Joana Diniz liga em direto e conta tudo sobre a relação com João Ricardo

Há 3h e 26min
«Chegaste a namorar com ela?» João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

«Chegaste a namorar com ela?» João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

Hoje às 16:50
O detalhe da casa nova de Inês Morais que todas as mulheres (e não só) vão querer

O detalhe da casa nova de Inês Morais que todas as mulheres (e não só) vão querer

Hoje às 16:33
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Hoje às 15:39
Depois de Francisco Monteiro, Nuno Brito 'ataca' ex-concorrente de peso - veja as imagens reveladoras

Depois de Francisco Monteiro, Nuno Brito 'ataca' ex-concorrente de peso - veja as imagens reveladoras

Hoje às 12:53
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Hoje às 15:39
O botão toca na casa: Bruno pensa ter descoberto o segredo de Pedro
08:58

O botão toca na casa: Bruno pensa ter descoberto o segredo de Pedro

Há 1h e 57min
As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story

As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story

24 set, 17:34
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
05:05

Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas

Hoje às 13:01
João Ricardo muda radicalmente de visual e Joana Diniz é a culpada. Veja como está agora

João Ricardo muda radicalmente de visual e Joana Diniz é a culpada. Veja como está agora

Há 3h e 6min
O inesperado acontece: Joana Diniz liga em direto e conta tudo sobre a relação com João Ricardo

O inesperado acontece: Joana Diniz liga em direto e conta tudo sobre a relação com João Ricardo

Há 3h e 26min
«Chegaste a namorar com ela?» João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

«Chegaste a namorar com ela?» João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

Hoje às 16:50
O detalhe da casa nova de Inês Morais que todas as mulheres (e não só) vão querer

O detalhe da casa nova de Inês Morais que todas as mulheres (e não só) vão querer

Hoje às 16:33
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Hoje às 15:39
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

Hoje às 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

Hoje às 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Ontem às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Ontem às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

2 nov, 22:48
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Ontem às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

2 nov, 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Ontem às 15:58
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Ontem às 15:49
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

2 nov, 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

2 nov, 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
