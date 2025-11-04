O inesperado acontece: Joana Diniz liga em direto e conta tudo sobre a relação com João Ricardo

Durante a sua passagem pelo Dois às 10, onde partilhou o seu novo estilo de vida focado na preparação para o «Ironman», João Ricardo recebeu mais do que perguntas sobre treino, disciplina e superação. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quiseram esclarecer outro assunto que tem gerado curiosidade: a sua ligação a Joana Diniz, com quem conviveu no Secret Story - Desafio Final.

Questionado sobre se existe um namoro, se já houve interesse amoroso ou se os dois chegaram a «curtir», João Ricardo negou qualquer envolvimento romântico. Mas o momento inesperado da manhã surgiu logo a seguir: Joana Diniz telefonou-lhe em direto para o programa.

Aproveitando a oportunidade, Cláudio Ramos não perdeu tempo e lançou a pergunta frontalmente: «Tens alguma coisa com o João Ricardo?» Do outro lado da linha, Joana respondeu num tom divertido e carregado de ironia: «Tenho uma relação muito intensa (...) sou completamente apaixonada pelo meu amigo (...) curtimos muitas vezes».

A intervenção arrancou gargalhadas em estúdio. Joana, conhecida pelo seu sentido de humor, manteve o tom descontraído, tornando o momento um dos mais inesperados e comentados da manhã.

Veja o momento aqui: