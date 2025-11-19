Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

João Ricardo, ex-concorrente do Secret Story 8, deixou os fãs em alvoroço ao partilhar uma nova fotografia ao lado de Joana Diniz, antiga participante da Casa dos Segredos. Na imagem, os dois surgem a sorrir, muito próximos e com as caras encostadas, num registo que rapidamente reacendeu rumores antigos de um possível romance.

A cumplicidade evidente entre João Ricardo e Joana Diniz não passou despercebida. Apesar de as suspeitas já circularem há algum tempo, os dois nunca assumiram qualquer envolvimento amoroso.

Ainda assim, a nova aproximação pública promete dar que falar e alimentar novas especulações sobre o que poderá existir para além da amizade.

Resta agora saber se João Ricardo e Joana Diniz vão esclarecer o momento cúmplice ou continuar a deixar os fãs curiosos.

Veja a fotografia aqui: