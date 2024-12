Amizade abalada após nomeação? Juliana mostra-se desiludida com Leo: «A confiança já não é a mesma»

Dilema no Cubo : João optou por ficar nomeado e atribuir uma imunidade ao seu aliado. Já Leo, escolheu ficar com a imunidade e nomear diretamente Juliana.

: João optou por ficar nomeado e atribuir uma imunidade ao seu aliado. Já Leo, escolheu ficar com a imunidade e nomear diretamente Juliana. Juliana mostra-se desiludida: Juliana admitiu que a atitude de Leo abalou a sua confiança, mostrando-se magoada pela falta de reciprocidade na relação entre os dois



Juliana admitiu que a atitude de Leo abalou a sua confiança, mostrando-se magoada pela falta de reciprocidade na relação entre os dois Desabafo nos bastidores da gala: Leo confidenciou a Gonçalo e Margarida acreditar que João Ricardo ficou nomeado para ficar bem na fotografia.

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a gala, João Ricardo foi eleito líder da equipa cor de rosa e Leo da equipa azul! Os dois concorrentes tiveram de tomar uma importante decisão e a escolha de João Ricardo levou a fortes aplausos.

No cubo, os líderes tiveram de enfrentar uma importante decisão: nomear automaticamente o maior aliado e ficar imune ou ficar nomeado e atribuir uma imunidade ao aliado.

No intervalo da gala do Secret Story – Casa dos Segredos, Leo desabafa com Gonçalo e Margarida. Leo acredita que João ficou nomeado para ficar bem na fotografia.

No confessionário, a Voz confrontou Juliana sobre a decisão de Leo: «Acha que a vossa relação pode mudar com esta atitude do Leomarte?»

«A nossa relação não tanto, mas talvez a confiança que eu tinha com o Leo, sim», respondeu a concorrente.

Mais tarde, Juliana e Leo confrontam-se e a concorrente admitiu estar triste, revelando que está habituada a não receber aquilo que dá aos outros. Juliana dizendo que não fica chateada, mas sim magoada.

