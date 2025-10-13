Ao Minuto

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares - Big Brother

João Ricardo, ex-concorrente da "Casa dos Segredos 8", quebrou o silêncio e esclareceu os rumores sobre um alegado romance com Márcia Soares.

João Ricardo decidiu finalmente pôr um ponto final nos rumores que há muito circulam sobre uma possível relação com Marcia Soares. Em declarações à revista TV7 Dias, o ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 esclareceu que entre os dois existe apenas uma forte amizade.

“Sempre fomos grandes amigos. Nunca tivemos nada”, afirmou João Ricardo, conhecido carinhosamente por Jorri, garantindo que nunca existiu qualquer envolvimento romântico com a comentadora do canal.

A especulação sobre um possível romance entre o jovem e Marcia Soares tem sido constante desde a participação de ambos no universo televisivo, mas Jorri fez questão de dissipar todas as dúvidas.

Atualmente, João Ricardo está solteiro, mas não esconde que sonha com o futuro. “Tenho objetivos, tenho o sonho de ser pai, de construir uma família. É mesmo um dos meus maiores sonhos, mas não tenho problema algum em ficar solteiro”, confessou o ex-concorrente, que se diz apaixonado pelo mundo da televisão.

A honestidade e serenidade de Jorri cativaram os fãs, que rapidamente reagiram nas redes sociais, elogiando a sua maturidade e autenticidade. Uma “confissão” esperada por muitos, que mostra um lado mais humano e transparente de uma das figuras mais queridas da Casa dos Segredos 8.

Veja, em baixo, uma das recentes publicações do ex-concorrente. 

 

 

Atualmente, Marcia Soares faz parte do painel de comentadores do Secret Story 9. 

 

Em cima, espreite as galerias de imagens de João Ricardo e Marcia Soares que preparámos para si.

