«Chegaste a namorar com ela?» João Ricardo quebra o silêncio sobre relação com Marcia Soares

João Ricardo marcou presença no Dois às 10 para partilhar a sua nova rotina e o objetivo ambicioso que abraçou depois de sair do Secret Story – Casa dos Segredos 8: treinar para completar a exigente prova do «Ironman». O ex-concorrente revelou que decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e desafiante, destacando os benefícios físicos e emocionais desta mudança.

Ainda assim, o momento que mais deu que falar foi a conversa descontraída com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua vida pessoal. Os apresentadores recordaram os rumores que circularam quando João Ricardo e Marcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, foram colegas a comentar reality shows da TVI.

«Chegaste a namorar com ela?», questionou Cristina, sem rodeios. Entre risos e visivelmente divertido com a situação, João Ricardo voltou a clarificar que nunca existiu qualquer relação amorosa com Marcia Soares, nem sequer interesse nesse sentido. O convidado garantiu que tudo não passou de especulação criada fora do programa, apesar das fotografias que chegaram a mostrar Marcia a receber boleia do colega e de rumores sobre um alegado envio de flores.

Sem se alongar no tema, João manteve o tom leve e reforçou que sempre existiu apenas boa convivência e respeito profissional entre os dois.

Veja o momento aqui: