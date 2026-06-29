De amigos a rivais? João Ricardo sobre palavras de Marcia Soares: «Chamar-me cobarde...»

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O segundo classificado do Big Brother reagiu às palavras da colega, com quem tinha uma boa relação.

A passagem de João Ricardo pelo Secret Story – Desafio Final continua a dar que falar, mesmo depois do fim do programa. O ex-concorrente, que terminou a competição no segundo lugar, esteve esta segunda-feira no Dois às 10 e abordou alguns dos comentários que ouviu sobre si após deixar a casa.

Entre as várias opiniões que chegaram ao seu conhecimento, houve uma em particular que não passou despercebida. João Ricardo reagiu às palavras de Marcia Soares, que o terá apelidado de "cobarde", deixando uma resposta serena, mas clara.

«Se a Marcia acha que chamar-me cobarde é certo, se eu sou um cobarde, está tudo bem», afirmou, sem esconder que ficou a par das declarações da comentadora, de quem em tempos foi bastante próximo. 

Apesar da crítica, João Ricardo evitou alimentar qualquer polémica e mostrou-se tranquilo perante a situação. O ex-concorrente preferiu não prolongar o tema, dando a entender que cada pessoa tem direito à sua opinião.

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