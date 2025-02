João Ricardo esclarece finalmente tudo sobre rumores de um relacionamento com Márcia Soares! Saiba tudo

A noite de 3 de fevereiro de 2025 no Secret Story - Desafio Final, foi marcada por uma dura decisão: João Ricardo desistiu do reality show da TVI. O concorrente decidiu dizer adeus aos colegas, bem como à Voz, e abandonou a casa mais vigiada do país, com a justificação de que «não tem energia para mais». Tudo aconteceu no Especial com Cláudio Ramos, depois da notícia ter sido avançada durante a tarde por Maria Botelho Moniz, no Diário do Secret Story - Desafio Final na TVI. Veja aqui todas as reações dos colegas.

Hoje, no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o agora ex-concorrente fez o balanço desta segunda experiência na casa e explicou mais a fundo, o cansaço que o fez tomar este rumo.

Contudo, não foi só de jogo que se falou. O grande rumor que circulou cá fora depois de João ter revelado que tinha o seu coração cá fora, foi também abordado. João Ricardo esclareceu assim, depois de muita especulação, todos os rumores de que poderia existir um relacionamento com Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI.

«Não há nada com a Márcia, nem com ninguém» afirmou João, mas Cláudio Ramos foi mais longe e revelou mais pormenores sobre a aproximação de ambos, que chegaram a comentar juntos um programa, nos poucos dias em que João esteve fora da casa, depois de ser expulso da Casa dos Segredos 8 e antes de entrar no Desafio Final: «Que existiu entre eles uma química gigante, existiu... e mais não posso dizer (...) não fui só eu que vi!»

As revelações não ficaram por aqui! O apresentador também contou, e João Ricardo confirmou, que deu boleia a Márcia, depois desse mesmo programa!

Saiba tudo o que João teve para contar, relativamente a este assunto:

Sobre a desistência, João Ricardo voltou a explicar tudo com lágrimas nos olhos, depois de assistir às imagens do momento da noite anterior. «Desta vez foi muito mais complicado (...) Entrei num poço, foi cansaço físico» explicou.

Veja toda a explicação: