Romance no ar com Márcia Soares? João Ricardo assume em direto: «Enviei um ramo de flores»

Márcia Soares e João Ricardo continuam a dar que falar, tudo porque há cada vez mais suspeitas de que os dois mantêm um namoro, que alegadamente terá começado nos bastidores da TVI.

Ontem, dia 17 de março de 2025, as suspeitas voltaram a ficar mais evidentes, no TVI Extra. O ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 esteve em direto com Flávio Furtado e os restantes comentadores, para responder a algumas perguntas sobre o que se tem falado e esclarecer um novo rumor de que João Ricardo enviou um presente especial à comentadora.

«Enviei um ramo de flores... só» admitiu João Ricardo, explicando que foi apenas como uma forma de premiar o excelente trabalho da ex-concorrente do Big Brother.

Inês Simões foi mais longe e fez uma revelação sobre famosa fotografia de Márcia Soares e João Ricardo que surgiu na imprensa: «O que a Márcia me confidenciou foi...»

Márcia Soares e João Ricardo vão estar juntos no próximo programa da TVI!

A estação já confirmou quem são os apresentadores e comentadores do Big Brother, que estreia já no próximo domingo, dia 23 de março. Márcia Soares e João Ricardo, que já admitiram manter uma boa amizade, fazem parte do leque de comentadores. João Ricardo vai juntar-se ao leque já conhecido.

O que já se sabe sobre esta estreia do Big Brother!

Cláudio Ramos estará de volta para apresentar esta edição comemorativa do Big Brother que promete ser «repleta de emoção».

Alice Alves assume o comando do “Última Hora”, Maria Botelho Moniz apresenta o “Diário” e Cláudio Ramos conduz o “Especial” após o Jornal Nacional de 2ª a 5ª feira, com Maria Botelho Moniz responsável pela emissão de 6ª feira.

Ao final da noite, Marta Cardoso apresentará o “Extra”. Aos sábados, o "Especial Fim-de-semana" será conduzido por Mafalda Castro.

Quem serão os comentadores?

Para garantir uma análise detalhada dos acontecimentos da casa mais vigiada do país, contamos com uma equipa diversificada de comentadores, composta por Flávio Furtado, Teresa Silva, Zé Lopes, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Inês Simões, Diana Lopes, António Bravo, Susana Dias Ramos, João Ricardo, Márcia Soares, Francisco Monteiro e Joana Sobral.

