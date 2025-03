Surpresa! João Ricardo conta tudo sobre Márcia Soares: «Posso dar uma notícia em primeira mão, eu e a Márcia...»

João Ricardo quebrou o silêncio e esclareceu os rumores de uma possível relação com Márcia Soares.

No programa «Dois às 10», o ex-concorrente fez revelações «em primeira mão» sobre o tema.

Márcia Soares e João Ricardo estão nas bocas do mundo, após terem surgido rumores de um alegado romance. Os dois terão sido 'apanhados' no carro muito próximos e esta sexta-feira, o ex-concorrente esclareceu tudo, no programa «Dois às 10».

«É uma questão de perspetiva, uma questão de ângulo. A Márcia tem o telemóvel na mão e eu estava a olhar para o telemóvel da Márcia para saber se ia fazer o pagamento do transporte, só isso mais nada», brincou João Ricardo, dizendo que agora era o motorista de Márcia.

Depois de alguma insistência de Cristina Ferreira, João Ricardo revelou: «Eu posso dar aqui uma notícia em primeira mão: Eu e a Márcia somos bons amigos, eu felizmente tenho a sorte de ter muitos bons amigos ao meu lado e a Márcia é incrível, é um mulherão».

«Eu posso dar um exclusivo aqui no «Dois às 10», eu e a Márcia somos bons amigos, eu tenho a sorte de ter boas pessoas e nada melhor do que a Márcia para me ajudar a viver o pós reality-show. A Márcia tem uma personalidade incrível, é um mulherão e tem me ajudado imenso a viver o pós reality-show», frisou o ex-concorrente.

Questionado sobre as flores que terá oferecido a Márcia Soares, João Ricardo voltou a justificar-se, dizendo que gosta de «mimar os seus amigos» e que foi isso que fez com Márcia, pelo «excelente trabalho» que tem desenvolvido enquanto comentadora da TVI.

Também Márcia Soares reagiu a estes rumores, mas de forma menos direta. No Instagram, a ex-concorrente do «Big Brother» e agora comentadora do «Desafio Final», disse numa storie: «Sempre ouvi dizer que a curiosidade matou o gato e há aí muitos gatos por morrer (...) vamos ter calma».

Como tudo começou:

Márcia Soares e João Ricardo foram apanhados por uma revista portuguesa em clima de grande intimidade no carro. Esta quinta-feira, dia 13 de março, o assunto foi comentado nas «Conversas de Café» do programa «Dois às 10».

«Foram apanhados. Quem? Márcia (Soares) e Jórri (João Ricardo). Dizem as más-línguas e já há muito tempo que…», disse Cristina Ferreira, interrompendo a frase para olhar para as imagens dos dois muito próximos: «Aquilo é um beijinho?», perguntou espantada.

Cláudio Ramos não parece ter dúvidas quanto à proximidade dos dois ex-concorrentes: «Eles namoram, é evidente», disse. Cinha Jardim atirou: «Se não namoram estão-se a conhecer» e Claudio insistiu: «Não viste a química que eles tiveram no outro dia? Eu acho lindamente».

Cláudio Ramos aproveitou o momento para fazer uma revelação: «A Márcia encontrei-a na mudança de turno e trazia um ramo de flores, de certeza que foi ele (João Ricardo) que lhe ofereceu».

Cinha Jardim foi mais longe, dizendo que são flores amarelas: «Ele tem mandado… Há sempre um ramo de flores quando ela lá está (no Extra) ou quando ela chega, que lhe dão à entrada», contou, apesar de dizer que segundo Márcia são de fãs, mas ninguém acredita nisso.

De recordar que Márcia Soares ficou conhecida do público no Big Brother 2023 em que ficou em terceiro lugar. Atualmente é comentadora do Desafio Final. Já João Ricardo estreou-se no Secret Story 8, em 2024 e agora tem comentado também este Desafio Final, edição em que entrou mas acabou por desistir.

Apesar de terem entrado em realities diferentes, Márcia Soares e João Ricardo conheceram-se nos programas diários que foram comentar e há quem diga que a proximidade começou aí.