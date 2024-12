Casa ao rubro com manhã de consequências: algemas, buzz grátis e Gonçalo sem falar com Margarida

Os concorrentes são desafiados logo pela manhã a atribuir consequências uns aos outros.

Surpresa na casa: participantes algemados, restrição de ir ao jardim, perdas de dinheiro, um buzz grátis e um casal mais distante.

A dinâmica matinal desta semana causou alguma agitação entre os concorrentes na casa do Secret Story: foram desafiados a atribuir consequências uns aos outros, criando uma série de reações e surpresas no jogo. Entre as consequências, alguns foram algemados, enquanto outros ficaram proibidos de sair para o jardim, o que aumentou a competitividade.

O casal Gonçalo e Margarida viram a sua relação ser colocada à prova. Os outros participantes enfrentaram diversas tarefas e penalidades: João Ricardo ficou responsável por lavar a loiça do almoço e jantar, Rita foi proibida de ir ao jardim, Juliana ganhou 300 euros, Leo tem de andar vestido de unicórnio, e Diogo Alexandre perdeu 100 euros. Por sua vez, Maycon teve sorte e foi o vencedor do tão desejado Buzz grátis. Marcelo foi penalizado, perdendo 200 euros, o que o deixou visivelmente frustrado.