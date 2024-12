João Ricardo defende fim da relação de Maycon e Renata: «Acho tão mau, é horrível, não há palavras»

​​​​​​No Secret Story, João Ricardo aconselhou Maycon a acabar relação com Renata após conflito intenso entre o casal. O concorrente da Nazaré desabafou com o amigo acerca de comentários de Renata que o deixaram triste, e João Ricardo não hesitou ao aconselhar Maycon a seguir em frente...

«Queres que eu te seja muito sincero? Puto, desliga a ficha. Tu é que tens de ter amor próprio, não vale a pena, viver numa relação destas é tonto. Nós, na nossa vida, não podemos ser submissos às coisas, nós podemos gostar, podemos amar, se não dá é deixar ir. Amar não é rebaixar o próximo, gostar não é rebaixar o próximo», afirmou João Ricardo acerca da situação entre o casal.

Ainda no desabafo, aconselhou Maycon: «Foi algo que fervilhou aqui dentro e que eu já tinha visto comportamentos da Renata ao longo do tempo, desde o egocentrismo dentro de uma relação que não se pode ter de todo, porque senão aquilo, mais tarde ou mais cedo, vai dar errado (...) Acho tão mau, é horrível, não há palavras».

No confessionário, João Ricardo continuou a comentar o momento: «Eu sinto que, aqui dentro, a relação tem que acabar, já chega. Mas eu não sou ninguém para dizer o que quer que seja ao Maycon».

«Já disse que não quero», refutou Maycon ao afirmar que a relação está definitivamente encerrada.

Saiba tudo o que se passou entre o agora ex-casal...

Limite ultrapassado! Discussão intensa deixa Renata em lágrimas: Maycon abandona conversa, João Ricardo perde a paciência e Renata desabafa com Heitor.

O ambiente no alpendre da casa do Secret Story aqueceu com uma discussão acesa entre Maycon, João Ricardo e Renata, que rapidamente escalou para momentos de grande tensão emocional.

Maycon acusou Renata de estragar tudo: «Estás a lixar tudo.» Sem hesitar, Renata respondeu de forma direta: «Estás a meter nojo Maycon.» Visivelmente irritado, Maycon decidiu abandonar a conversa, e deixou Renata com João Ricardo, que também perdeu a paciência. «Tu não estás bem, fala com a árvore de Natal» atirou João Ricardo! Renata deixa a pérgola e atira a João Ricardo: «venenoso.»

Após o confronto inicial, Renata dirigiu-se ao quarto à procura de Maycon, que a acusou de abordar as conversas sempre com hostilidade: «Estás sempre a falar com 7 pedras na mão!» O clima pesado atraiu a atenção de Heitor, que tentou consolar Renata com um comentário sincero: «Renata, já não há conselhos possíveis.»

Entre lágrimas, Renata desabafou e explicou a Heitor o porquê de estar sempre a pedir desculpa: «Sabes porque peço sempre desculpa? Porque acredito que tudo o que faço está mal.»

Depois do desabafo com Heitor, Renata refugiou-se no jardim, e recusou qualquer interação, especialmente com Maycon: «Não quero falar nada com ninguém! Quero estar sozinha!»

Com as emoções à flor da pele e a tensão a crescer na reta final do programa, o clima entre os concorrentes promete continuar a surpreender. O que estará na origem deste conflito explosivo? Veja os vídeos!