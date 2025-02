João Ricardo sobre estratégia de jogo de Miguel Vicente: «Leva lá para dentro a vida pessoal»

A noite de 3 de fevereiro de 2025 no Secret Story - Desafio Final, foi marcada pela desistência de João Ricardo. O concorrente decidiu dizer adeus aos colegas, bem como à Voz, e abandonou a casa mais vigiada do país, com a justificação de que «não tem energia para mais». Veja aqui todas as reações dos colegas.

Hoje, no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o agora ex-concorrente fez o balanço desta segunda experiência na casa e explicou mais a fundo o cansaço que o fez tomar este rumo.

Depois de assistir a uma compilação dos seus momentos mais polémicos, João Ricardo fez uma análise ao jogo de Miguel Vicente, com base no que viu no Big Brother - Desafio Final e no que viveu de perto, na presente edição do reality show.

«A estratégia dele é simples», começou por dizer. O ex-concorrente sente que Miguel está a fazer exatamente o mesmo jogo que fez com Francisco Monteiro: trazer a vida pessoal, de fora do programa, para dentro da casa para tirar os colegas do sério: «Como é que ele tira a Daniela do sério? Faz exatamente igual».

Veja aqui toda a análise:

Contudo, não foi só de jogo que se falou. O grande rumor que circulou cá fora depois de ter revelado que tinha o seu coração cá fora, foi também abordado. João Ricardo esclareceu assim, depois de muita especulação, todos os rumores de que poderia existir um relacionamento com Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI.

«Não há nada com a Márcia, nem com ninguém» afirmou João, mas Cláudio Ramos foi mais longe e revelou mais pormenores sobre a aproximação de ambos, que chegaram a comentar juntos um programa, nos poucos dias em que João esteve fora da casa, depois de ser expulso da Casa dos Segredos 8 e antes de entrar no Desafio Final: «Que existiu entre eles uma química gigante, existiu... e mais não posso dizer (...) não fui só eu que vi!»

As revelações não ficaram por aqui! O apresentador também contou, e João Ricardo confirmou, que deu boleia a Márcia, depois desse mesmo programa!

Saiba tudo o que João teve para contar, relativamente a este assunto: