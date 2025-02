Voz a intervir! Momentos marcantes da Cadeira Quente: Confrontos, alertas e pedidos de desculpa agitam a casa!

Tensão ao rubro! Vânia Sá e Inês Morais trocaram farpas em direto, levando a um pedido de desculpas inesperado.

A gala de domingo do Secret Story – Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, foi palco de momentos intensos, com discussões acesas e pedidos de desculpa marcantes na intensa Cadeira Quente.

Logo no início da noite, um bate-boca em direto entre Inês Morais e Vânia Sá marcou a noite. Alertada pela Voz e por Cláudio Ramos, Vânia reconheceu o exagero e, no pós-gala, pediu desculpa pelo comportamento: «Foi completamente desnecessário...».

A concorrente assumiu que tem dificuldade em lidar com ordens para se calar e lamentou o «espetáculo gratuito» que protagonizou: «Voz, antes de mais, peço imensa desculpa porque acho que o comportamento em direto, pelo menos na gala, é um bocado ridículo mas realmente eu tenho muitos problemas em que me mandem calar e já a tinha avisado». Por sua vez, Inês Morais também pediu desculpa a todos os presentes pelo confronto! Veja aqui:

Outro momento marcante envolveu Miguel Vicente, que criticou Inês Morais pelas suas dormidas prolongadas: «Todos os dias tu ficas na cama até…» e sugeriu que isso dificultava a interação com os outros concorrentes. Inês Morais admitiu que compreendia a dificuldade dos colegas em se aproximarem e reconheceu que pode ser uma pessoa difícil de cativar.

O debate escalou quando Miguel Vicente apontou que a concorrente nem as tarefas domésticas cumpria, ao que Afonso Leitão reagiu, e defendeu Inês Morais,mencionou que esta passou muito tempo na cozinha. Veja aqui o momento!

A Cadeira Quente também trouxe novas trocas de acusações entre Inês Morais e Vânia Sá, com a primeira a chamar a segunda de «narcisista». Vânia refutou, e admitiu que tem um lado egocéntrico, mas sem se rever no termo. Joaninha pediu à Voz que esclarecesse o significado da palavra, e revelou a sua perceção negativa sobre narcisismo. A Voz acabou por intervir com um alerta: «Podem ficar com a vossa opinião que eu fico com a minha...»

Miguel Vicente, neste contexto, sugeriu que a dúvida de Joaninha tinha como objetivo proteger João Ricardo, que também reagiu ao comentário de Agnes sobre ele, considerando-o «muito grave». Veja aqui:

Outro ponto de tensão envolveu Tiago Rufino e João Ricardo. Tiago assegurou que não viu João faltar ao respeito a mulheres, mas sentiu-se magoado com um insulto recebido. João Ricardo acabou por reconhecer o erro e pedir desculpa.

Daniela Santos também esteve no centro das atenções, ao afirmar que tem sempre concorrentes a rirem-se do que diz. Miguel Vicente contestou, e atirou que Daniela se fazia de vítima: «Caças as botas de vitima». João Ricardo reforçou essa ideia com exemplos de situações. Daniela Santos, visivelmente abalada e exaltada, criou um cenário de «jogo de futebol» em que o Miguel Vicente era o protagonista e todos riram às gargalhadas: «Golo!» Inês Morais reagiu a este momento com as mãos na cabeça: «Vergonha alheia...» Veja aqui:

Ossman e Margarida Castro também protagonizaram um momento de tensão. Margarida, que conhecia Ossman fora do jogo, sentiu-se desiludida ao perceber que ele a criticou na Cadeira Quente: «A tua postura não me agrada!», atirou Ossman, defendeu com dureza que apenas conhecia Margarida do trabalho e que a sua entrada no jogo não o convenceu: «Não gostei da tua entrada!»

Joaninha entrou na conversa, reconheceu que Ossman tem um lado «peace and love», mas também um lado mais «matreiro»: «Acho que tens uma pitada de uma pessoa matreira». Veja aqui!

A Cadeira Quente revelou-se mais uma vez um espaço de confronto e reflexão, os concorrentes estão cada vez mais expostos nas suas emoções e estratégias dentro da casa.