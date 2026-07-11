Sem filtros, João Ricardo fala sobre Pedro Jorge. E a declaração pode surpreender

João Ricardo ficou em segundo lugar no Secret Story – Desafio Final e, já fora da casa mais vigiada do País, falou abertamente sobre a relação com Pedro Jorge, o grande vencedor desta edição.

Em entrevista à SELFIE, o ex-concorrente foi questionado sobre a possibilidade de construir uma amizade com Pedro Jorge longe das câmaras. Sem rodeios, João Ricardo mostrou-se pouco otimista em relação a uma futura aproximação: «Se tu não te dás bem com uma pessoa dentro da casa dificilmente te vais dar bem com a pessoa cá fora», afirmou.

Apesar das diferenças que marcaram a convivência entre ambos no programa da TVI, João Ricardo fez questão de reconhecer que o antigo colega também tem qualidades e deixou-lhe votos de felicidade para o futuro: «O Pedro Jorge tem a vida dele, espero que seja muito feliz a vender a roupa dele com a mulher dele. Que possam casar, que ainda não são casados. Com 275 mil euros ele pode fazer um grande casamento e ser uma pessoa muito feliz, porque ele também tem qualidades, não tem só defeitos», comentou.

Sobre o facto de não ter conquistado a vitória, João Ricardo garantiu ter aceitado bem o resultado final. O ex-concorrente confessou que a entrada de Pedro Jorge no jogo fez com que muitos percebessem, desde cedo, que o caminho até ao primeiro lugar seria mais complicado: «Digeri muito bem, porque eu e todos os nossos colegas, quando vimos o Pedro a entrar na casa, percebemos que seria muito difícil. Entrei naquela casa com o objetivo de me divertir e diverti-me imenso», rematou.