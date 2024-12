Após Maycon terminar relação com Renata, João Ricardo aconselha Renata: «Não vivemos de razões e desculpas… isso é lixo!»

Com a grande final a aproximar-se a passos largos, as emoções estão mais intensas que nunca no Secret Story - Casa dos Segredos. Ontem, após o Especial com Cristina Ferreira, João Ricardo tornou-se um conselheiro crucial para Renata, após a sua discussão com Maycon que resultou no término da relação.

Depois de um desentendimento que abalou a relação de Renata e Maycon, João Ricardo assumiu um papel fundamental, oferecendo conselhos diretos e perspicazes:

Os conselhos de João Ricardo

«Numa relação não existe 'eu', existe 'nós'» , enfatizou, sublinhando a importância da comunicação e do trabalho em equipa num relacionamento;

Reconheceu que « Aprendemos com os erros» e que «ninguém nasce ensinado» , transmitindo uma mensagem de compreensão e possibilidade de crescimento pessoal;

Salientou a qualidade do parceiro, referindo que Maycon é «um grande homem capaz de te dar estabilidade, que gosta de ti»;

Aconselhou Renata a refletir profundamente sobre os seus verdadeiros sentimentos;

Sugeriu que considerasse a possibilidade de reconciliação;

Aconselhou a pedir desculpa, caso realmente deseje continuar a relação;

João Ricardo recordou ainda momentos anteriores, como o facto de Maycon ter sido «o primeiro a pedir desculpa», demonstrando uma visão equilibrada e imparcial da situação. Num momento de aparente instabilidade, João Ricardo lembrou Renata de que ela «ganhou o passaporte para a final» e que estava «estável», incentivando-a a relaxar e a ponderar cuidadosamente os próximos passos.