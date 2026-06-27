O que não viu em televisão! João Ricardo reage ao segundo lugar e deixa resposta surpreendente sobre Sara

A grande final do Secret Story - Desafio Final terminou com a vitória de Pedro Jorge, mas houve outro momento que acabou por despertar a curiosidade dos fãs do reality show da TVI.

Já após o encerramento da emissão, João Ricardo concedeu a sua primeira entrevista depois de ter sido anunciado como o segundo classificado. À conversa com Luísa Carvalho, repórter digital da TVI, em exclusivo para o Instagram do canal, o ex-concorrente surpreendeu ao admitir que o resultado não o apanhou de surpresa: «Desde segunda-feira que estou à espera de sair (...) Já estava à espera de ficar em 2.º lugar», confessou.

Durante a conversa, houve ainda espaço para abordar a relação com Sara, uma das ligações mais comentadas desta edição. Questionado por Luísa Carvalho sobre o futuro da relação entre os dois, o ex-concorrente foi direto: «A minha relação com a Sara é o que vocês viram».

Perante a pergunta «cá fora, amigos?», João Ricardo não deixou margem para muitas dúvidas: «Se dentro da casa não conseguimos, cá fora dificilmente vamos conseguir».

As declarações, que não passaram na emissão televisiva, já estão a dar que falar entre os seguidores do programa, que continuam a reagir aos acontecimentos da grande final do Secret Story - Desafio Final.

Veja o vídeo aqui:

Recorde que esta é a segunda vitória de Pedro Jorge, que venceu o Secret Story 9 em 2025. Desta vez, conquistou a preferência do público, reunindo 58% dos votos, enquanto João Ricardo terminou em segundo lugar, com 42%.

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