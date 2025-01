Está revelado quem vem fazer um reforço de peso no Secret Story! Saiba quem é o novo concorrente do Desafio Final

O fim de semana de 4 e 5 de janeiro de 2024 foi intenso no Secret Story - Desafio Final! A gala de ontem, sábado, ficou marcada pela entrada de Jéssica Galhofas para o jogo e pela expulsão de Catarina Esparteiro, que abandonou o programa ao quarto dia de jogo.

Hoje, domingo, as portas da casa voltam a abrir-se para mais um concorrente ter oportunidade de agarrar o desafio com unhas e dentes e dar tudo no jogo. É uma pessoa que foi um dos protagonistas do seu primeiro programa e que saiu, expulso pelos portugueses, muito perto da final, deixando ainda maior a sede de vencer.

É por tudo isto que João Ricardo aceitou o desafio e entrou novamente na casa onde passou pouco mais de 3 meses da sua vida! O empresário volta a deixar os seus projetos de lado, para entrar novamente na Casa e tentar cumprir o seu sonho de vencer.

Exatamente uma semana depois de ter abandonado a Casa dos Segredos 8 e poucos dias depois da vitória de Diogo Alexandre, João Ricardo volta à carga com o Desafio Final!

João Ricardo mal entrou em estúdio também deixou clara a sua opinião em relação a David Maurício. Veja aqui o comentário do concorrente!

Recorde que ontem, dia 4 de janeiro, Jéssica Galhofas regressou à casa, depois de ter participado no Big Brother 2023 e também no Big Brother - Desafio Final.

Jéssica Galhofas, que ficou conhecida pelo seu estilo direto e sem papas na língua, chega para dar que falar e promete ser uma forte concorrente: «Sou frontal, não tenho medo de dizer o que penso e vou dar o meu melhor para ganhar!», revela com confiança, e reforça a sua determinação para esta nova edição.

O futebol é uma das suas grandes paixões e, desde pequena, tem jogado como lateral na Associação Desportiva de Esposende. Contudo, o seu coração também já tem «dono»: Jéssica namora com Francisco Vale, o também ex-concorrente do Big Brother, com quem viveu uma intensa história de amor dentro da casa. Juntos, formaram um dos casais mais comentados da edição.

Conhecida por ter o talento nato para tirar os outros do sério, Jéssica Galhofas não deixa de se mostrar segura de si e com um grande objetivo em mente: «Desta vez, venho para vencer!».

A noite promete no Secret Story - Desafio Final não vai deixar ninguém indiferente com a sua chegada! Veja aqui a reação dos concorrentes à entrada da concorrente!